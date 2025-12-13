Action podría abrir una segunda tienda en Málaga tras su éxito en Málaga Nostrum: buscan trabajadores

La llegada de Action a Málaga ha sido una auténtica locura. Durante sus primeras semanas en el centro comercial Málaga Nostrum, se han registrado colas para entrar a la tienda e incluso se han quedado sin stock de algunos productos ante la marea de público. Pues bien, viendo el éxito de la cadena holandesa, se podría estar fraguando ya la apertura de un segundo local.

Como ha adelantado la cuenta especializada en retail, Retailer Málaga, Action ha compartido una oferta de trabajo en Infojobs buscando a nuevos trabajadores para una nueva apertura en Málaga, concretamente cajeros/reponedores con contrato de 20 horas.

Siempre que la marca abre nuevos locales, utiliza la plataforma para localizar a sus próximos trabajadores. No ha trascendido si podrían ser más trabajadores para la tienda de Málaga Nostrum o para una nueva, pero podría ser para un segundo establecimiento cuya ubicación no ha trascendido.

Ofrecen un contrato indefinido de jornada parcial, con una media de "poco más" de 20 horas semanales, salario "atractivo" por encima del convenio, turnos rotativos, oportunidades de "crecimiento interno" y un 15% de descuento para empleados en toda la gama de productos disponibles.

El local de Málaga Nostrum tiene 760 metros cuadrados y ha supuesto la contratación de 23 personas. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 22:00. Se da además la circunstancia de que fue el local número 100 que esta enseña abre en España en menos de cuatro años. La primera fue abierta en Gerona en febrero de 2022.

Según indican desde esta multinacional, en este establecimiento se puede encontrar casi de todo y a precios bajos. Ofrecen 6.000 productos en 14 categorías (desde lavandería a juguetes) y dos tercios de ellos cuestan menos de 2 euros.

Hay mucha rotación porque, según explican, cada semana introducen 150 productos nuevos en las tiendas. En este primer día ha habido premios y desde primera hora había una importante cola de clientes en la calle.

En la inauguración de Málaga Nostrum estuvo Bart Raeymaekers, country regional director de Action, quien ha asegurado que "estamos encantados de inaugurar nuestra tienda número 100 en España. Se trata de un logro importante para nosotros y un gran paso en nuestros planes de crecimiento, ya que cada vez más clientes desean disfrutar de la experiencia única de Action".

Esta empresa tiene 3.000 tiendas en 14 países europeos y recibe a 20 millones de clientes a la semana, según sus cifras.