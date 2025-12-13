Abre este lunes en Málaga el mercadillo de San Juan de Dios con artículos de lujo: cinturones de Dior por 10 euros

A menos de dos semanas para que Papá Noel visite los hogares malagueños, son muchos los que se apresuran en conseguir los mejores regalos para echarle un cable, ante la cantidad de presentes que tiene que repartir por el mundo. A nadie le gusta comprar por comprar y cada vez es más complicado encontrar el regalo ideal con el que sabes que no vas a fallar. Pero este año en San Juan de Dios lo ponen muy sencillo con un mercadillo solidario en el que más allá de comprar, vas a ayudar. ¡Y mucho!

El próximo lunes, 15 de diciembre, San Juan de Dios montará su mercadillo solidario en el C.C Rosaleda de Málaga, que estará disponible hasta el martes, 16 en un horario de 10 a 21 horas y en la primera planta, junto a Springfield. Pero ojo, que no es un mercadillo cualquiera. Estará centrado en la venta de productos donados por malagueños para esta causa, todos ellos, de marcas de lujo como Dior o Tommy Hilfiger.

Bolsos de lujo valorados en cientos de euros, estarán disponibles por solo 50. Cinturones de piel de serpiente, cocodrilo, o tortuga, por apenas 10 euros, algunos de ellos de Dior y todos sin estrenar. Además, habrá abrigos de visón muy económicos y chollos como una máquina de coser valorada en 200 euros que estará disponible por solo 50.

Una amplia variedad de productos a precios de saldo con los que podrás ayudar a Papá Noel y Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, pero es que además aportarás a una causa solidaria preciosa, ya que todo lo recaudado va para el centro de acogida de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga, junto al Museo Thyssen, para que el invierno frío sea algo más cálido para todos.