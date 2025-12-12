Málaga abre la puerta a un aparcamiento disuasorio en el Plaza Mayor: lo tendría que pagar y construir el Gobierno

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga propone construir un aparcamiento disuasorio en el Centro Comercial Plaza Mayor, aunque la ejecución y financiación corresponderían al Gobierno central. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, confirmó que ya se han realizado estudios y existen conversaciones con el Ministerio de Transportes sobre este proyecto. El aparcamiento estaría junto a la estación de Cercanías, lo que podría agravar la congestión actual de la línea Málaga-Fuengirola. El plan contempla ubicar el nuevo aparcamiento en las zonas de ampliación del centro comercial, ya que el aparcamiento existente está reservado para clientes.

El Ayuntamiento de Málaga abre la puerta a la construcción de un aparcamiento disuasorio en el Centro Comercial Plaza Mayor.

Así lo ha confirmado este viernes la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández. La edil ha asegurado que su departamento ya ha realizado estudios tendentes a avanzar en esta actuación, si bien ha señalado que su ejecución debe corresponder al Gobierno central.

En este escenario, Hernández ha informado, incluso, de la existencia de conversaciones en los últimos tiempos con responsables del Ministerio de Transportes.

"Se lo vamos a pedir al Gobierno porque ese aparcamiento estaría junto al Cercanías", ha explicado en el marco del Consejo de Administración de Urbanismo, donde el grupo Con Málaga ha planteado una consulta en este sentido.

Y esta circunstancia, según ha desvelado la concejala, puede generar un problema añadido al actual estado de congestión que ya presenta la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola.

El desarrollo de esta infraestructura, en caso de prosperar, se plantearía en las zonas de ampliación contempladas del centro comercial, toda vez que se considera inviable la posibilidad de usar como parking disuasorio la extensión de aparcamiento actualmente existente y destinada a los clientes del complejo.

La delimitación de un aparcamiento disuasorio en la zona del Plaza Mayor forma parte del plan de movilidad de Málaga desde hace años. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto sobre la mesa de manera clara.

Hay que recordar que el Ayuntamiento sigue trabajando en dos equipamientos similares junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, el más avanzado, y en la frontera misma con Rincón de la Victoria.