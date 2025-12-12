Cortes de tráfico y funcionamiento del transporte público este domingo en Málaga: se celebra una maratón

La salida está programada para el domingo, 14 de diciembre, a las 8:30 horas, desde el Paseo del Parque. La prueba deportiva consta de dos recorridos, de 42 y 21 kilómetros.

Para facilitar las labores de montaje de toda la señalización del circuito, las zonas de influencia del mismo, el reconocimiento del itinerario por parte de los corredores y el desarrollo de la prueba, se procederá al corte y desvío de las calles que forman parte del recorrido.

En concreto, para los trabajos de montaje de la salida y meta de la Generali Maratón Málaga, se cortará el tráfico del Paseo del Parque a partir de las 20:00 horas del sábado, 13 de diciembre, hasta la finalización de la prueba y el desmontaje, previsto para el domingo, 14 de diciembre, en torno a las 17:00 horas.

Así, el día de la carrera, entre las 8:15 y las 12:30 horas, los cortes de tráfico afectarán al Puente de Tetuán, la avenida de Andalucía, las calles Armengual de la Mota y Mármoles, el Puente de la Aurora, el pasillo de Santa Isabel, la calle Manuel José García Caparrós, la avenida del Comandante Benítez, el Puente de la Misericordia, las avenidas de la Aurora y de las Américas, en su tramo norte, la calle Callejones del Perchel, el pasillo del Matadero, el Puente del Carmen, la avenida Manuel Agustín Heredia, el paseo de los Curas, la plaza de la Marina, la Alameda Principal y el paseo Antonio Machado, incluidos los carriles auxiliares y el parque de Huelin. En la zona del Puerto y La Malagueta, el corte se extenderá desde las 8:15 hasta las 11:45 horas y afectará al Paseo de la Farola, el dique de Levante, tanto en su tramo sur como norte, la terminal de cruceros, así como a las calles Nazareno del Paso, Hilera, Jaboneros y Don Juan de Austria.

Por otra parte, entre las 8:45 y las 11:45 horas, los cortes afectarán a los paseos marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso, la calle Bolivia, la avenida Salvador Allende, las calles Doctor Antonio Gutiérrez Mata y Almería, así como a las avenidas Juan Sebastián Elcano, Pintor Joaquín Sorolla y Cánovas del Castillo.

Entre las 9:15 y las 12:45 horas, las vías afectadas serán la calle Mazarredo, las avenidas Doctor Marañón y La Palmilla, el Puente Mediterráneo, las avenidas Jorge Silvels y Luis Buñuel, el paseo de Martiricos, la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo.

Desde las 9:30 hasta las 14:15 horas, permanecerán cerradas al tráfico las calles Pacífico, la avenida Imperio Argentina, la calle Marilyn Monroe, la avenida Alice de Larrocha y la calle Miguel Mérida Nicolich.

Por último, entre las 10:15 y las 14:30 horas, los cortes afectarán a la calle Alemania, la avenida del Comandante Benítez, la calle Manuel José García Caparrós, los pasillos de Atocha y de Santa Isabel, las calles Cisneros y Especerías, la plaza de la Constitución, la calle Marqués de Larios y la plaza de la Marina.

Se recomienda atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y los auxiliares de la carrera. Asimismo, se aconseja utilizar como vías alternativas de circulación la MA-20 y la AP-7.

Autobuses de la EMT

Dado que el recorrido de la prueba afecta a un gran número de calles de la ciudad, el servicio de determinadas líneas de los autobuses de la EMT se verá interrumpido y o desviado desde las 20:00 horas del sábado y hasta las 17:00 horas del domingo.

El sábado, 13 de diciembre, desde las 20:00 horas y hasta el inicio de la prueba el domingo, 14 de diciembre, las líneas que atraviesan el Parque de Málaga en su recorrido habitual en sentido este, hacia El Palo, circularán por la Alameda Principal, la Cortina del Muelle y la avenida Cervantes. Por su parte, en sentido oeste, hacia la avenida de Andalucía, lo harán por el Paseo de los Curas, el Muelle Heredia, la calle Córdoba y la Alameda Principal.