Radiografía de la criminalidad de enero a septiembre en la ciudad de Málaga: los secuestros se incrementan en un 400%

Las claves nuevo Generado con IA La criminalidad en Málaga aumentó un 1,9% de enero a septiembre, pasando de 28.484 a 29.021 infracciones penales. Los secuestros se incrementaron un 400%, de 1 a 5 casos, aunque siguen siendo poco habituales en la ciudad. Delitos contra el patrimonio como robos en domicilios (-18,7%), hurtos (-3,3%) y sustracción de vehículos (-2,7%) registraron descensos. La cibercriminalidad creció un 9,3%, con las estafas informáticas aumentando un 10%.

La ciudad de Málaga cerró septiembre de 2025 con un ligero repunte de la criminalidad. El total de infracciones penales pasó de 28.484 a 29.021, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo especialmente llamativo el dato de los secuestros, que pasan de 1 a 5 casos en la capital, un incremento porcentual del 400%, aunque continúan siendo hechos muy poco habituales.

La criminalidad convencional se mantuvo prácticamente estable, con una variación mínima del 0,3%: de 23.513 a 23.586 infracciones. Sin embargo, dentro de este bloque hay variaciones muy marcadas según el tipo de delito.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria apenas varían (0,7%, de 283 a 285), mientras que los delitos contra la libertad sexual caen un 5,9%: de 239 a 225. En el detalle, las agresiones sexuales con penetración descienden un 6,8%, y el resto de delitos contra la libertad sexual baja un 5,6%.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, la tendencia general es descendente, una gran noticia. Los robos con fuerza retroceden de forma significativa: los cometidos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajan un 18,8%; y si se observan solo los robos en viviendas, la caída es del 18,7% (de 507 a 412). También disminuyen los hurtos (–3,3%) y las sustracciones de vehículos (–2,7%). El tráfico de drogas, por su parte, muestra igualmente un descenso del 6% (de 333 a 313).

En cambio, aumenta un 6,8% el apartado “resto de criminalidad convencional”, que pasa de 10.334 a 10.899 y continúa siendo uno de los bloques más voluminosos en la ciudad.

La cibercriminalidad sigue creciendo con fuerza en Málaga capital. Este tipo de infracciones pasa de 4.971 a 5.435, un incremento del 9,3%. Las estafas informáticas, que concentran la mayoría de estos delitos, suben un 10% (de 4.305 a 4.734), mientras que otros ciberdelitos avanzan un 5,3%.