Un joven de 22 años apuñala a su padrastro en Portada Alta (Málaga) y se enfrenta a los agentes al ser detenido

La Policía Nacional ha detenido a un joven de origen colombiano después de apuñalar en la cara a otro hombre que se identificó como su padrastro en una vivienda del barrio malagueño de Portada Alta.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, hacia las 20.00 horas de este lunes, 1 de diciembre, recibieron la llamada de un varón de 54 años que pedía auxilio después de que su hijastro, de 22 años, le pegara una puñalada en la cara con un cuchillo.

Desde la sala operativa se dio aviso a los sanitarios del 061 y a la Policía Nacional, que envió a una patrulla hasta el lugar. El varón herido fue atendido por el 061 en el lugar, sin requerir traslado, teniendo la herida más importante en la cara, mientras que el presunto autor de los hechos fue detenido por la Policía Nacional, aunque puso bastante resistencia al arresto, según han informado diversas fuentes consultadas.

Al parecer, el chico, del que no ha trascendido la edad exacta, quedó detenido por un presunto delito de violencia doméstica por las lesiones que le causó al padrastro, que desde la Comisaría Provincial de Málaga aclaran que no revistieron gravedad, por eso fue simplemente atendido en el lugar.