De barrio obrero en Málaga al lujo inmobiliario: piso por 950.000 € en Puerta Blanca y 520.000 en La Trinidad

El boom inmobiliario en el que sigue instalada Málaga ha hecho que encontrar un barrio donde poder comprar una vivienda barata sea como dar con una aguja en un pajar.

La aplastante realidad queda constatada en una escalada de subidas de precios del residencial, ya sea de primera o segunda mano, en todos los distritos de la capital de la Costa del Sol.

Incluso, zonas tradicionalmente reservadas para la clase trabajadora, son en la actualidad nicho de productos de altísimo valor económico.

Esto es justo lo que viene sucediendo de unos años a esta parte con la zona oeste de la ciudad. La oferta de vivienda en distritos como Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, los más poblados de la urbe, adquiere la condición de lujosa para un elevado porcentaje de la población.

El impacto que las nuevas operaciones dibujadas en el litoral, caso de los proyectos de Metrovacesa y Sierra Blanca Estates en Torre del Río; de La Térmica, o El Pato, con inmuebles que superan con mucho el millón de euros, ha generado un efecto expansivo que contagia a toda el área próxima.

La última fotografía la podemos tomar atendiendo a los datos publicados por el portal Idealista, con valoraciones del pasado mes de noviembre.

Una de las primeras conclusiones que se puede extraer del informe es que un espacio urbano popular, como es La Trinidad, se ha convertido en una de las nuevas joyas de la corona inmobiliaria de la ciudad.

Son numerosos los proyectos residenciales y hoteleros, ligado en muchos casos a apartamentos y viviendas turísticas, que se han activado aprovechando el éxito de Málaga.

La transformación de esta zona ha hecho que en La Trinidad y Los Castillejos (incorpora Gamarra) el precio del metro cuadrado residencial se haya disparado un 36,9% en el último año, hasta alcanzar los 3.901 euros.

Idealista incluye 202 anuncios de casas localizadas en este ‘distrito’. De todos ellos, 120 tienen como precio mínimo los 240.000 euros. El valor más elevado es de 528.000 euros y corresponde a una vivienda en la calle Eugenio Gross.

Siendo especialmente llamativo el proceso que vive La Trinidad, no lo es menos el de Puerta Blanca, en Carretera de Cádiz. Allí el precio del metro cuadrado el pasado mes de noviembre era de 4.450 euros, un 32,7% superior al mismo mes de 2024.

En este punto de la zona oeste, la vivienda más económica, con 83 metros cuadrados, asciende a 210.000 euros. En el otro lado de la horquilla encontramos un ático en la Avenida de Molière, con 139 metros cuadrados, por 950.000 euros.

Algo más económico es La Luz-El Torcal, otro de los barrios obreros típicos de la capital de la Costa del Sol. En este caso, el precio del metro cuadrado es de 3.301 euros, lo que implica una subida del 25,4% sobre el año anterior.

El inmueble más barato de cuantos se anuncian en Idealista en esta zona es un estudio de 40 metros cuadrados, situado en un bajo. Está en el mercado por 130.000 euros. En el otro extremo, con 690.000 euros, un piso de 114 metros cuadrados en Pasaje Virgen de Belén.