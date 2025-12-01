Así se repartirán los 543 millones que va a costar construir el nuevo hospital de Málaga entre 2026 y 2032

El esperado Nuevo Hospital de Málaga está algo más cerca de hacerse realidad. Tras décadas de anuncios, la Junta de Andalucía acaba de formalizar la adjudicación de las obras a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Sando, OHL y Vialterra, que se comprometen a ejecutar este gigante complejo sanitario por 543,3 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto, uno de los más ambiciosos de toda la región, se ejecutará en un plazo de 75 meses y prevé su terminación a lo largo del 2032.

Entre los detalles encontrados en el acta de adjudicación destaca el reparto de la inversión programada. En este sentido, se observa una planificación progresiva, con picos en los años centrales de la obra coincidiendo con la construcción de la estructura principal y el equipamiento hospitalario.

Así queda desglosada, según los documentos oficiales:

2026: 9.841.260,71 euros

2027: 43.815.520,44 euros

2028: 62.032.807,91 euros

2029: 85.534.532,21 euros

2030: 111.194.891,86 euros

2031: 124.025.071,68 euros

2032: 106.918.165,25 euros

TOTAL: 543.362.250,06 euros

Fases de la obra y calendario de apertura

El proyecto se divide en dos fases principales, más un aparcamiento provisional:

Fase previa – Aparcamiento provisional : Capacidad: 650 plazas. Puesta en servicio: abril de 2026. Explotación por la adjudicataria durante 13 meses.

: Fase 1 – Edificio de Aparcamiento : Duración: 15 meses. 7 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante, con 839 plazas para vehículos. Puesta en servicio: abril de 2027. Explotación de las plazas durante 60 meses.

Fase 2 – Edificio Hospitalario: Duración: 60 meses. 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Integración funcional con las plazas de la fase 1: 1.767 plazas para vehículos normales y 128 para motocicletas, disponibles hasta el final de la concesión. Puesta en servicio prevista: abril de 2032.

Objetivos sanitarios

El nuevo centro hospitalario busca unificar los servicios actualmente dispersos en cinco edificios antiguos, mejorando la eficiencia asistencial y la experiencia de pacientes y profesionales.

Desde el punto de vista de los especialistas, la presente dispersión "provoca que existan servicios médicos que se encuentran divididos entre dos edificios; con la complejidad que ello conlleva a la hora de realizar pruebas diagnósticas por el traslado de pacientes e incluso, de profesionales de algunas especialidades entre los distintos centros".

Al tiempo, "genera problemas a nivel organizativo, de comunicación y satisfacción entre los profesionales y también de los propios usuarios". Por ello, el Nuevo Hospital "vendrá a eliminar los obstáculos existentes".

Entre sus características principales:

815 habitaciones y una zona de urgencias con 31 consultas médicas, 8 de enfermería y 61 camas de observación.

80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

Consultas externas: 158 salas para especialidades médicas y 38 de enfermería

Área destinada a docencia e investigación, integrando la formación de profesionales.

Diseño humanizado, con criterios de confort, accesibilidad y cercanía para mejorar la experiencia del paciente y favorecer el bienestar de las familias.

El edificio será una estructura única funcionalmente, pero con diferentes bloques y accesos que faciliten la orientación. Además, permitirá integrar el Hospital Materno Infantil y el Hospital Civil, creando un complejo sanitario integrado.