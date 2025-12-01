Drones, videovigilancia y 1.300 refuerzos de la Policía Local: este es el operativo de seguridad de la Navidad en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha desplegado un operativo especial de seguridad para la Navidad, que incluye más de 1.300 servicios de refuerzo de la Policía Local hasta el 7 de enero. El dispositivo emplea drones, cámaras de videovigilancia y equipos de emergencia para controlar aglomeraciones, tráfico y prevenir incidentes en el centro y zonas comerciales. Durante los espectáculos de luz y sonido y el videomapping en la calle Larios y la Catedral, se prevén cortes y desvíos de tráfico para garantizar la seguridad de los asistentes. La coordinación del operativo involucra a la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y el servicio de emergencias 061, especialmente en eventos multitudinarios como la Maratón o la Cabalgata de Reyes.

El Ayuntamiento de Málaga ha establecido un dispositivo especial de Navidad que abarca desde el pasado viernes, con la inauguración del alumbrado, hasta el 5 de enero de 2026.

Durante este periodo, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad.

La Policía Local ha puesto en marcha un plan de actuación hasta el 7 de enero para velar por la afluencia de personas, la fluidez del tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la prevención de la seguridad ciudadana con el apoyo de Protección Civil, Bomberos y la Policía Nacional.

Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061, cuya coordinación ha sido abordada con Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes y que ha estado presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y el secretario de la Subdelegación del Gobierno, Iván Banderas.

De acuerdo con los datos aportados, la Policía Local contará con efectivos de servicio ordinario y extraordinario, cuyo número variará en función de las fechas y de la afluencia de personas, por lo que se destinarán más recursos durante los fines de semana y festivos.

En principio, la planificación cifra en más de 1.300 los servicios de refuerzo durante todas las navidades (más de 10.000 horas), incluyendo tanto los operativos programados en el Centro como la celebración de otros eventos previstos en la ciudad.

El objetivo es velar por el control de afluencia ciudadana en la calle Larios y su entorno con motivo del alumbrado navideño, así como por la fluidez del tráfico. A esto se une la necesidad de vigilar la venta ambulante, la venta ilegal de artificios pirotécnicos y de la ocupación de vía pública.

Tráfico

En materia de tráfico, durante los pases del espectáculo de luz y sonido de la calle Larios (18:30, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) se prevén afectaciones, que, en función de la afluencia de personas, podría conllevar al corte puntual y temporal al tráfico privado de la Alameda Principal o el Paseo del Parque.

Además, durante la proyección del video-mapping sobre la torre sur de la Catedral (19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

Videovigilancia y drones

Igualmente, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con todos los Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en esta operativa especial.

Estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia para controlar posibles incidencias de tráfico, control de aglomeraciones y vías de escape o prevención de seguridad ciudadana.

A estos medios se sumará el sistema de vigilancia aérea con drones, como se viene haciendo en celebraciones con mayor presencia de personas como la Feria o la Semana Santa.

Estos aparatos sobrevolarán distintos puntos de la ciudad como el entorno de calle Larios y las zonas comerciales y cubrirán eventos específicos como la Maratón Ciudad de Málaga (14 de diciembre) o la Cabalgata de Reyes (5 de enero) para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir.

En cuanto al Real Cuerpo de Bomberos, la cobertura operativa durante los actos navideños se articulará a través de los parques más próximos al área de influencia del evento para así minimizar los tiempos de respuesta y con rutas preestablecidas para vehículos de emergencia en zonas peatonalizadas, con enlace directo con el Centro de Coordinación de Emergencias.