El 'videomapping' de Navidad en la Catedral se ha inaugurado en Málaga este sábado: estos son los horarios de los pases

Si ayer se produjo el encendido oficial del alumbrado navideño en la ciudad de Málaga, este sábado, el 'momentazo' del día ha tenido lugar junto a la fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur, de la calle Molina Lario. El motivo es que esta tarde se ha estrenado un nuevo videomapping, que este año recibe el nombre de El pescador de sueños.

Esta proyección arquitectónica, creada especialmente para estas fechas, se basa en un cuento original inspirado en el espíritu navideño y en uno de los oficios más genuinos y queridos de la ciudad de Málaga: los cenacheros, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento.

El espectáculo está estructurado en tres partes: una introducción, la parte central con el cuento, y la escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como vidrieras. Detrás de esta propuesta vuelve a estar la empresa Firefly Events, que ha desarrollado infografías a medida en 2 y 3 dimensiones para dar forma a un espectáculo de gran formato "con la última tecnología en proyección láser".

El montaje cuenta con 80.000 lúmenes de proyección, 30.000 vatios de sonido, y un impresionante despliegue técnico con seis estructuras de acero para los equipos en altura. Además, se han incorporado máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos y un refuerzo especial de frecuencias de subgrave.

Tras su estreno, los pases se celebrarán todos los días hasta el 4 de enero de 2026, a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, salvo el 24 y 31 de diciembre, fechas en las que no habrá funciones.

Una imagen del estreno. Ciudad de Málaga

Temática