Málaga abre el plan de ayudas para que las familias compren alimentos y productos básicos un 75 % más baratos

Un pasillo del economato, similar al de un supermercado. Alba Rosado

El Ayuntamiento de Málaga acaba de abrir este viernes la convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos para facilitar la compra de productos de primera necesidad a familias con dificultades económicas durante el año 2026.

La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), cuenta con un presupuesto máximo de 2,4 millones de euros.

Quién puede solicitar estas ayudas

De acuerdo con las bases que rigen el procedimiento, pueden optar a estas subvenciones todas aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos fijados en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, en concreto los artículos 5.3 y 6, en los que se detallan las condiciones de capacidad jurídica, funcionamiento, representación y ausencia de ánimo de lucro.

La convocatoria tiene como finalidad reforzar el trabajo de entidades sociales que faciliten a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica la adquisición de productos básicos como:

Alimentos

Artículos de higiene

Aseo personal

Productos de limpieza

Los proyectos deberán garantizar que estos artículos se ofrezcan con un precio reducido como mínimo en un 75% respecto al mercado, de modo que las familias beneficiarias solo tengan que abonar el 25% restante.

En el caso de aquellas personas que no puedan acreditar ingresos, el Ayuntamiento recuerda que pueden ser atendidas a través del régimen de prestaciones municipales, quedando cubiertas fuera de este sistema de copago.

Presupuesto de la convocatoria

El crédito destinado a financiar estas ayudas asciende a un máximo de 2.400.000 euros, distribuidos de la siguiente forma:

2.160.000 euros , con cargo al presupuesto municipal de 2026 (aplicación 26.2313.48900 PAM 2084).

240.000 euros, con cargo a la partida prevista para 2027, del mismo programa.

Las entidades interesadas dispondrán de diez días naturales para presentar sus solicitudes, contando a partir del día siguiente a la publicación oficial del anuncio en el BOP.