Fin a la ola de robos de pantallas de coches en la zona oeste de Málaga: la Policía detiene a un hombre de 42 años

Imagen de algunas de las pantallas robadas.

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años acusado de nueve robos con fuerza en el interior de vehículos en la zona oeste de Málaga. El sospechoso rompía las ventanillas de los coches para sustraer cuadros de instrumentos digitalizados, causando alarma social y daños económicos a los propietarios. La investigación permitió identificar tanto al autor de los robos como al receptor de los objetos sustraídos, recuperando varias pantallas digitales. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido, quien contaba con numerosos antecedentes por hechos similares.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 42 años, por su presunta responsabilidad en hasta nueve robos con fuerza en interior de vehículos de la zona oeste de la capital.

Su modus operandi consistía en romper la ventanilla para apoderarse de los cuadros de instrumentos digitalizados de los mismos, creando una gran alarma social en la zona.

La intensa labor de investigación policial logró identificar y localizar también al receptador, consiguiendo recuperar varios de los efectos robados, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El Grupo II de Investigación de la Comisaría de Distrito Oeste inició las pesquisas tras varias denuncias por robo con fuerza en vehículos. Todos ellos ocurrieron en la zona de la estación de tren de Victoria Kent y aledaños.

Los hechos habían causado gran alarma social entre los vecinos, así como un importante perjuicio económico a los propietarios. Y no sólo por las pantallas sustraídas, sino por los grandes desperfectos ocasionados para la extracción de las mismas.

Ante tales hechos, los investigadores establecieron un dispositivo policial para el esclarecimiento de los hechos y la localización y detención del posible autor de los mismos.

Todo ello tras realizar un estudio pormenorizado de la situación y un mapa criminológico en cooperación directa con agentes de Policía Local de la zona.

Igualmente se procedió a realizar un visionado de las cámaras de seguridad, al tiempo que se obtuvieron declaraciones de diferentes testigos.

Después de identificar al presunto autor, al que le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, se procedió a su localización y detención.

Asimismo, se logró identificar al receptador de los objetos robados, y así recuperar varias pantallas digitales que fueron devueltas a sus legítimos propietarios. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del arrestado.