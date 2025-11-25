¿Cuánto les va a costar la nueva tasa de basura a los bares y restaurantes de Málaga?

La nueva tasa de basura que el Ayuntamiento de Málaga empezará a cobrar en la parte final de 2026 no sólo va a suponer un duro golpe para decenas de miles de viviendas, sino también para todos los locales comerciales de la capital de la Costa del Sol.

Aunque el foco se ha puesto en los últimos meses sobre el impacto de la reforma sobre los hogares, la afectación es incluso superior para las actividades económicas. Algo lógico si se tiene en cuenta que, con los números en la mano, son las principales generadoras de residuos.

Una de las novedades de la nueva ordenanza, que se encuentra ahora abierta a consulta ciudadana, es que elimina las exenciones de las que hasta ahora se habían beneficiado los locales de pequeño tamaño.

A modo de ejemplo, podemos analizar la incidencia que el nuevo esquema económico va a tener sobre uno de los grandes sectores económicos de la capital, el de la hostelería.

¿Cómo se calculan las tarifas?

El cálculo de la tasa para bares, cafeterías y restaurantes combina tres factores principales:

Tarifa base según tipo de actividad.

Coeficiente de superficie del local.

Coeficiente de ubicación, diferenciando entre centro histórico y casco urbano.

Restaurantes

En el caso de los localizados en el Centro histórico, tomando como referencia una superficie media de 100 metros cuadrados; una tarifa base de una tarifa base de 872,77 euros, un coeficiente de superficie de 1,56 y un coeficiente de zona de 1,2, se obtiene una tasa anual de unos 1.634,38 euros.

Si esto mismo se aplica para los negocios del casco urbano, donde la superficie media crece hasta los 110 metros y el coeficiente de zona es de 1, la tasa anual baja a los 1.361 euros.

Bares y cafeterías

La situación es igualmente destacable en el caso de las cafeterías y bares del Centro, que disponen de una superficie media de unos 60 metros cuadrados. Para estas dimensiones, con una tarifa base de 872,77; un coeficiente de superficie, de 1,25, y un coeficiente de zona, de 1,2, el resultado es de unos 1.300 euros.

Si llevamos esta actividad al casco urbano, donde las dimensiones crecen a una media de 80 metros y donde el coeficiente de zona baja a 1, la tasa se reduce a unos 1.090 euros.

Volumen de residuos por la hostelería

La hostelería es la actividad económica que genera más residuos en la ciudad. Así lo reflejan los datos de 2023 incluidos en el proyecto.

Casco urbano : Bares y cafeterías (1.624 locales): 24.635 toneladas (~15.170 kg/local/año). Restaurantes de un tenedor (405 locales): 14.720 toneladas (~36.345 kg/local/año). Restaurantes de dos tenedores (46 locales): 1.453 toneladas.

: Centro histórico: Bares y cafeterías (368 locales): 3.606 toneladas. Restaurantes de un tenedor (130 locales): 3.612 toneladas. Restaurantes de dos tenedores (29 locales): 2.009 toneladas.

Comparación con otras actividades

Comercio de alimentación: 1.387 locales en casco urbano, 5.456 toneladas de residuos.

Otros comercios minoristas: 1.612 locales en casco urbano, 1.635 toneladas.

Industria y reparación: 807 locales, 764 toneladas.

Comercio mayorista/intermediarios: 316 locales, 403 toneladas.

La diferencia es notable: la hostelería no solo genera más residuos, sino que también asumirá costes más altos.

Fechas clave y primer recibo

La ordenanza municipal se tramita durante el otoño de 2025 y fija la entrada en vigor de la tarifa a partir de julio de 2026.

En el caso de los usos residenciales, las estimaciones apuntan a que ese primer recibo, correspondiente a mitad del ejercicio, oscilará entre los 60 y los 80 euros para la mayoría de inmuebles.

La nueva tasa afectará a todos los hogares de Málaga, modulando los importes según valor catastral y número de personas empadronadas. Así, se estima una cuota media anual de 129 euros, con un margen que puede oscilar entre los 123 y los 157 euros. Solo las viviendas con valor catastral, superior a los 500.000 euros, podrán pagar hasta 232 euros.

Estos importes reflejan la intención del Ayuntamiento de adaptar la contribución de cada hogar a su capacidad económica y a la generación de residuos, equilibrando la carga entre vecinos y empresas.

El Consistorio ha previsto bonificaciones de hasta el 80% para colectivos concretos: familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad social y quienes practiquen economía circular, como el uso de puntos limpios o la reutilización de materiales.

Atendiendo al estudio de costes del servicio, la previsión es que mediante el cobro de esta nueva tasa se puedan ingresar del orden de 60,4 millones anuales, una cifra ajustada al coste real del servicio según la ley. De esta cifra, unos 34,8 millones corresponden a domicilios y viviendas turísticas, y 21,7 millones de euros a actividades económicas (comercios, hostelería, servicios, etc.), descontando los ingresos por venta de subproductos y otras partidas externas.