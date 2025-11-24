Atarazanas: la estación de Metro más cara de Andalucía para comprar vivienda con una media de 6.330 euros

Vista cenital de la Alameda Principal de Málaga y la boca de acceso a la estación Atarazanas del Metro. Álvaro Cabrera

Vivir en las proximidades de una estación de autobuses, de trenes o de Metro se ha convertido en un atractivo más a tomar en consideración cuando de fijar el precio de una vivienda se trata. Y muestra de ello es el último análisis realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

De acuerdo con este trabajo, la estación de Atarazanas, correspondiente a la red del suburbano de Málaga capital, es, con diferencia, la que concentra la oferta de vivienda más cara de todas las ciudades andaluzas con ferrocarril urbano.

En concreto, el precio medio del metro cuadrado residencial de los inmuebles localizados en los alrededores de esta parada, situada en la Alameda Principal, alcanza los 6.330 euros, aventajando de manera clara los valores de Plaza de Cuba (Sevilla) y Argentinita (Granada).

El estudio refleja cómo la accesibilidad y la conectividad continúan siendo factores determinantes en el valor de la vivienda. Las zonas más céntricas y con mayor actividad económica o cultural concentran la demanda más intensa y, por tanto, los precios más elevados.

Málaga: Atarazanas y El Perchel lideran los precios

En Málaga, además de la céntrica estación de Atarazanas (6.330 €/m²), las paradas más caras de la red suburbana se sitúan en el corazón de la ciudad, siguiendo los ejes de las líneas 1 y 2:

El Perchel: 4.970 €/m²

Guadalmina: 4.465 €/m²

Palacio de los Deportes: 5.693 €/m² (distrito Carretera de Cádiz)

Ciudad de la Justicia: 4.197 €/m² (distrito Teatinos-Universidad)

Por el contrario, las paradas más económicas se localizan al este del centro, en el eje de la línea 1:

La Unión: 3.130 €/m² (Carretera de Cádiz)

Portada Alta: 3.112 €/m² (Cruz de Humilladero)

Barbarela: 2.827 €/m² (Cruz de Humilladero)

“El atractivo residencial del Centro de Málaga impulsa los precios. Estaciones como Atarazanas, El Perchel o Guadalmina concentran la oferta más demandada, con servicios próximos y excelente conexión con el resto de la ciudad”, apunta Matos.

Sevilla: Triana y Nervión concentran las estaciones prime

En Sevilla, las paradas más caras se ubican principalmente en los distritos de Triana y Nervión:

Plaza de Cuba: 4.688 €/m²

Parque de los Príncipes: 3.734 €/m²

San Bernardo: 4.656 €/m²

Nervión: 3.436 €/m²

Europa (Montequinto): 3.475 €/m²

Por el lado opuesto, las más económicas se sitúan en la periferia oeste y este de la línea 1:

San Juan Alto: 866 €/m² (San Juan de Aznalfarache)

Primero de Mayo: 889 €/m²

Amate: 1.616 €/m²

La Plata: 1.586 €/m² (Cerro-Amate)

Granada: Ronda y Norte, las zonas más exclusivas

En Granada, la estación Argentinita (distrito Norte) lidera el ranking de precios, seguida de Alcázar Genil (3.343 €/m²) y Recogidas (3.191 €/m²), ambas en el distrito de Ronda.

Otras paradas destacadas:

Parque Tecnológico (Zaidín): 3.167 €/m²

Estación de Autobuses (Norte): 3.153 €/m²

Las estaciones más económicas se encuentran fuera de la capital:

Anfiteatro (Maracena): 1.836 €/m²

Maracena: 1.737 €/m²

Alborote: 1.893 €/m²

El análisis confirma que la ubicación y la conectividad son factores determinantes en el precio de la vivienda en Málaga, Sevilla y Granada. Las estaciones céntricas y en distritos consolidados concentran la oferta más cara, mientras que las paradas situadas en áreas periféricas o fuera de la capital presentan precios considerablemente más bajos.

El estudio evidencia la importancia de la accesibilidad al transporte público como valor añadido en el mercado inmobiliario, reforzando la tendencia de que quienes buscan vivienda en zonas bien comunicadas y céntricas deben asumir precios significativamente superiores a la media.