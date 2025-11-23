Muere un hombre de 44 años tras ser atropellado por un coche esta madrugada en Málaga capital

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Málaga Policía Local de Málaga

Un hombre de 44 años ha perdido la vida esta noche tras ser atropellado por un coche en la calle Rotonda de Suárez en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, según han informado a través de un comunicado.

El suceso ocurrió sobre la 1.15 horas de esta pasada madrugada. Un testigo llamó al Teléfono de Emergencias 112 para informar de que habían atropellado a un peatón en la calle Rotonda de Suárez de Málaga capital.

El alertante aseguró que el hombre quedó tumbado en la acera tras el golpe y estaba gravemente herido.

Desde el centro coordinador se activó a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del peatón, un hombre de 44 años de edad que falleció en el mismo lugar del accidente.