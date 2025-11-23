Málaga abre esta noche el plazo para participar en el sorteo de las 253 VPO en alquiler del sector Universidad

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga abre esta noche el plazo para participar en dos sorteos de 253 viviendas protegidas en alquiler. Hay domicilios de 1 a 3 dormitorios con alquileres, que oscilan entre 365 y 462 euros.

Las promociones están formadas por 140 y 133 viviendas con aparcamiento y trastero que el Ayuntamiento está construyendo en las parcelas R10 y R16 del sector Universidad.

El plazo permanecerá abierto desde la madrugada del lunes, 24 de noviembre, a las 00.00 horas hasta las 23:59 horas del miércoles, 17 de diciembre.

La inscripción para formar parte de los dos sorteos podrá realizarse en la web del IMV (https://imv.malaga.eu).

El sorteo se realizará en base a un nuevo sistema de adjudicación, de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que regula la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, introduciendo el procedimiento simplificado de selección al que pueden acogerse las entidades promotoras como es el caso de la Sociedad Municipal de Vivienda.

Así, a través de este sistema de adjudicación se harán convocatorias específicas para cada promoción, lo que contribuirá a agilizar y hacer más accesibles los procesos de adjudicación de viviendas protegidas.

140 viviendas en la R10

La parcela R10 consta de 140 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trastero de las cuales 17 son de un dormitorio, 48 de dos dormitorios y 75 de tres dormitorios.

En cuanto a las 17 de un dormitorio, 11 de ellas están destinadas para personas con ingresos de 2,5 veces IPREM y las otra 6 son viviendas adaptadas para personas con ingresos de 2,5 veces IPREM. El alquiler mensual será de 365,66 euros más los gastos de comunidad.

En cuanto a las 48 de dos dormitorios habrá 39 destinadas a familias con ingresos de 2,5 IMPREM y 9 a familias con ingresos de 3,5 veces el IPREM. El alquiler mensual de estas viviendas será de 382,98 euros más los gastos de comunidad.

Por último, las 75 viviendas de tres dormitorios están dirigidas a familias con ingresos de 3,5 veces el IPREM. El precio del alquiler mensual de las de 3 dormitorios será de 459,37 euros más los gastos de comunidad.

Los requisitos para acceder a este sorteo son:

No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma.

Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria.

Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

La vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.

Acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos:

Comprendidos entre 15.000 euros anuales mínimo y 24.400 euros anuales máximo, para las 17 viviendas de 1 dormitorio. Comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 48 viviendas de 2 dormitorios. Comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales máximo, para las 75 viviendas de 3 dormitorios.



Los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros para las 11 viviendas de 1 dormitorio.

Los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno a tres miembros para las 48 viviendas de 2 dormitorios

Los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de cuatro o más miembros o monoparentales con dos hijos y al menos uno de ellos menor de edad, para las 75 viviendas de 3 dormitorios.

Los solicitantes deberán estar constituidos por unidad familiar o de convivencia de uno o dos miembros, siempre y cuando alguno de ellos tenga acreditado ser usuario de sillas de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades, para las 6 viviendas adaptadas de un dormitorio.

113 viviendas en la R16

Por su parte, en la parcela R16 se están construyendo 113 viviendas en régimen de alquiler con aparcamiento y trasteros, de las cuales 45 son de dos dormitorios y 68 tienen tres.

En cuanto a las 45 de dos dormitorios para 2,5 veces IPREM de las cuales, 43 están destinadas a familias del cupo general, 1 destinada a personas dependientes y otra vivienda que está adaptada. El alquiler mensual será de 384,25 euros al mes más gastos de comunidad.

Por su parte, las 68 de tres dormitorios para 3,5 veces IPREM serán 65 para familias del cupo general con un alquiler de 404,76 euros al mes más gastos de comunidad y habrá otras 3 adaptadas con un alquiler de 462,82 euros al mes más los gastos de comunidad.

Los requisitos para acceder a este sorteo son:

No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma.

Estar empadronado en Málaga con un año de antigüedad a fecha de convocatoria.

Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

La vivienda tiene que constituir residencia habitual y permanente.

Acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos:

Comprendidos entre 15.500 euros anuales mínimo y 32.300 euros anuales, máximo para las 45 viviendas de 2 dormitorios destinadas a familias hasta 2,5 veces el IPREM. Comprendidos entre 16.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 65 viviendas de 3 dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el IPREM. Comprendidos entre 18.500 euros anuales mínimo y 45.200 euros anuales, máximo, para las 3 viviendas adaptadas de 3 dormitorios destinadas a familias hasta 3,5 veces el IPREM.

