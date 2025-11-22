Abre en Málaga un súper outlet de marcas como Adidas o Nike: descuentos hasta el 70% y palmeras de la Kiki gratis

Málaga suma un nuevo templo para los amantes de los chollos de moda. Este sábado 22 de noviembre, a las 12.00 horas, abrirá sus puertas un súper local con moda y calzado en descuento llamado Last price outlet en el local número 26C del centro comercial Málaga Nostrum.
La inauguración llegará con un guiño muy malagueño: se repartirán 500 palmeras gratis de la emblemática panadería Kiki, todo un icono de la ciudad.
La tienda, exclusiva en Málaga Factory, se presenta como un outlet multimarca de caballero y señora con descuentos de hasta el 70 por ciento. En sus percheros se podrá encontrar moda actual y versátil para el día a día, con camisas, camisetas, pantalones, sudaderas y básicos de fondo de armario. A ello se suma una selección de complementos y calzado para completar cualquier look.
Entre las firmas que se podrán encontrar figuran marcas europeas reconocidas y enseñas deportivas de primer nivel como Nike o Adidas. La idea es ofrecer moda de calidad y estilo con precios muy económicos, dirigida a un público que quiere renovar el armario con marcas, pero sin disparar el presupuesto.
Otro de los atractivos del nuevo espacio será la rotación constante del producto. Last price outlet contará con llegadas semanales de mercancía, por lo que la oferta irá cambiando con frecuencia y animará a los clientes a visitar la tienda de forma recurrente para encontrar nuevas oportunidades.
Con esta apertura, Málaga Nostrum refuerza su apuesta por el formato outlet y amplía su oferta comercial, con esta nueva segunda apertura en esta semana, tras la inauguración de Action el pasado 20 de noviembre junto a Juguetilandia, que ha sido todo un éxito en sus primeros días, generándose colas de más de una hora para entrar a esta tienda, que viene a ser un bazar de menaje, cosmética, decoración, juguetes y hasta artículos navideños que arrasa en TikTok por sus precios.