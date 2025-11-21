El universo mágico de ‘Imagine’, el show de Banderas y Merlín, protagonista del encendido de la Navidad en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El encendido del alumbrado navideño de Málaga será el 28 de noviembre y estará protagonizado por los artistas del show circense 'Imagine', creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín. El espectáculo incluirá una actuación adaptada de 'Imagine' y, tras el encendido, un concierto del coro góspel Verso Libre. La calle Larios estrenará el diseño 'Natividad de luz', con grandes medallones y más de 2,7 millones de puntos de luz led en el centro y 500 calles de la ciudad. Este año destaca el uso de tecnología Ecogreenlux, que reduce la contaminación lumínica y ahorra hasta un 60% de energía respecto a sistemas tradicionales.

El secreto mejor guardado en Málaga cada Navidad ya se ha desvelado. El encendido del alumbrado navideño el próximo 28 de noviembre estará protagonizado por la magia y el universo creativo de los artistas de ‘Imagine’, el show circense de Antonio Banderas y Domingo Merlín, obra de la factoría SORHLIN Andalucía.

Sus actores serán los encargados de pulsar el botón de encendido, no sin antes interpretar parte de su espectáculo, adaptado a las características del evento. Cuando finalicen, tras el encendido, habrá un concierto a cargo del coro góspel Verso Libre.

Según han explicado en una nota de prensa, el acto comenzará a las 18.30 horas y, en esta ocasión, la ciudad abrirá simbólicamente un portal entre SOHRLIN Andalucía y el corazón del centro histórico. A través de él, el Señor Imagine y el staff del Hotel Imagine cruzarán ese umbral mágico para llegar a calle Larios, convirtiéndose en los encargados de iluminar oficialmente la Navidad malagueña.

La propuesta conecta la creación cultural contemporánea con una de las celebraciones más emblemáticas de Málaga y anima al público a disfrutar en familia y con amigos de un espectáculo único.

‘Imagine’ es una creación original de Domingo Merlín y Antonio Banderas. Se trata de uno de los proyectos culturales más ambiciosos surgidos en Málaga en los últimos años y actualmente se representa en el espacio SOHRLIN Andalucía. La producción está ideada y realizada íntegramente con sello malagueño y combina narrativa, música, innovación artística y artes escénicas para situar a la ciudad como un referente creativo internacional.

Su esencia musical lleva la firma de los malagueños Juanjo Martín y Tony Romero. El proyecto reúne además a un elenco multidisciplinar formado por talento malagueño, nacional e internacional. Cuando los artistas de ‘Imagine’ activen el botón del encendido, sonarán tres piezas: ‘Imagine será tu voz’ de Merlín Producciones y SOHRLIN Andalucía, ‘Sinfonía de los Juguetes’ de L. Mozart y ‘Los Peces en el Río’ en la versión de David Bisbal.

Con ese gesto arrancará el espectáculo lumínico de calle Larios, que este año estrena diseño con Natividad de luz, una propuesta protagonizada por grandes medallones que representan distintas escenas del misterio de la Natividad. En total, el centro y las zonas más emblemáticas de Málaga contarán con 2,7 millones de puntos de luz led que refuerzan la posición de la ciudad como uno de los grandes referentes navideños del país. A ello se sumará el alumbrado de más de 500 calles en los distritos.

Como es tradición, tras el encendido habrá un concierto navideño organizado por Cope Málaga. En esta ocasión actuará el coro de góspel Verso Libre.

El espectáculo de luz y sonido se inaugurará el 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el encendido permanecerá activo, aunque sin música. Los pases serán a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas. El resto de días, el repertorio se ampliará con más canciones, además de las ya mencionadas.

En cuanto al horario del alumbrado, estará activo de 18:30 a 24:00 horas de lunes a miércoles y los domingos. Los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo se mantendrá hasta las 2:00. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerá encendido hasta las 6:00 de la mañana siguiente.

Novedades de la iluminación navideña de 2025

Málaga incorpora destacados cambios en su iluminación y decoración navideña y reafirma su apuesta por la sostenibilidad y la dinamización económica, dentro del trabajo que desarrolla el Ayuntamiento a través del área de Servicios Operativos y Fiestas.

La calle Larios estrenará una nueva instalación lumínica bajo el nombre ‘Natividad de luz’. En el Centro Histórico y las zonas emblemáticas se desplegarán más de 2,7 millones de puntos de luz led que consolidan a Málaga como uno de los principales referentes navideños de España. Tradición, innovación y sostenibilidad se combinan en un espectáculo que cada año atrae a vecinos y visitantes y que contribuye al impulso comercial y a la generación de actividad económica y empleo.

Como parte del compromiso con la eficiencia energética, se empleará tecnología Ecogreenlux tanto en calle Larios como en vías cercanas. Esta solución reduce la contaminación lumínica hasta un 93% y permite un ahorro de energía de hasta un 60% respecto a sistemas tradicionales. Se trata de una tecnología patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximenez Group. Además, los motivos navideños fabricados con este sistema decoran también de día, incluso sin estar encendidos.

A esta iluminación se sumarán los elementos navideños instalados por los distritos en sus barriadas, que alcanzan unas 500 calles.

Por último, como videomapping sobre la Catedral se estrenará el espectáculo El pescador de sueños y la fachada del Ayuntamiento volverá a lucir proyecciones de ambiente navideño.