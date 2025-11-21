Así queda la nueva tasa de basura en Málaga: la mayoría de los hogares pagarán entre 123 y 157 euros al año

Las claves nuevo Generado con IA La nueva tasa de basura en Málaga supondrá para la mayoría de los hogares un pago anual de entre 123,60 y 157,66 euros, dependiendo del valor catastral de la vivienda y el número de habitantes. El primer recibo, que llegará a finales de 2026, será solo por medio año, con un importe estimado entre 60 y 80 euros para la mayoría de los malagueños. Habrá bonificaciones de hasta el 80% por economía circular, vulnerabilidad o familia numerosa, y las viviendas turísticas pagarán en función de su ocupación máxima registrada. Los negocios tendrán su propia estructura tarifaria a partir de 2027, pagando según tipo de actividad, superficie y ubicación; los pequeños comercios y oficinas antes exentos también deberán abonar la tasa.

Los malagueños ya pueden saber cuánto tendrán que reservar en sus presupuestos para afrontar la nueva factura de la basura. El Ayuntamiento ha publicado el cálculo definitivo de la prestación patrimonial que financiará los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos a partir de 2026. La pregunta que llevaba meses en el aire, cuánto pagará cada vivienda, ya tiene respuesta: la mayoría de los hogares de Málaga se moverán entre 123 y 157 euros al año.

Según el anteproyecto publicado esta misma semana, la cuota media por vivienda será de 129,29 euros al año (sin IVA), aunque el importe final depende del valor catastral de cada inmueble y del número de habitantes empadronados.

La mayoría de los hogares de la ciudad se moverán en una horquilla muy concreta: entre 123,60 y 157,66 euros al año, según las estimaciones oficiales. Se trata de los inmuebles cuyo valor catastral se encuentra entre 40.001 y 100.000 euros, un tramo que engloba a más del 40% de las viviendas de Málaga.

La tarifa será anual y el primer pago se realizará a finales de 2026. Si bien, el precio será el equivalente a medio año, ya que la entrada en vigor está prevista para julio. Es decir, hablando con cifras, aunque la cuota anual se establece en torno a los 130 euros, la primera factura corresponderá solo a medio ejercicio, por lo que la mayor parte de los malagueños recibirá un recibo de entre 60 y 80 euros a finales de 2026.

Cuánto pagará mi vivienda, según valor catastral

Valor Catastral Sin dato 1-2 3-4 5-6 7 0-20.000 80 99,18 118,36 137,54 156,72 20.001-40.000 91,40 110,58 129,76 148,94 168,12 40.001-60.000 104,42 123,60 142,78 161,96 181,14 60.001-100.000 119,30 138,48 157,66 176,84 196,02 100.001-160.000 136,30 155,48 174,66 193,84 213,02 160.001-500.000 155,72 174,90 194,08 213,26 232,44

Solo las viviendas de más valor pagarán más de 200

Con estos importes, el Ayuntamiento asegura que ninguna vivienda con valor catastral inferior al medio millón de euros pagará más de 232,44 euros al año sin IVA, es decir, menos de 20 euros al mes.

Por encima de esos 500.000 euros, las tarifas se calculan con porcentajes aplicados al valor catastral: entre 500.000 y 1.000.000, un 0,048 por ciento; entre 1.000.000 y 5.000.000, un 0,072 por ciento: y en casos de más de 5.000.000, 0,096 por ciento.

En Málaga hay 628 inmuebles en esta franja, 158 unifamiliares. Son los únicos que superarán con claridad la cifra de 200 euros.

El cálculo parte de las 257.760 viviendas que hay en Málaga, incluidas las turísticas. De ellas: 109.615 viviendas (el 40% del total) pagarán entre 123,60 y 157,66 euros. El resto se mueve entre mínimos de 80 euros y máximos de 232,44 euros.

Las viviendas de uso turístico tributarán, precisamente, exactamente igual que las residenciales, pero con una regla específica: el cálculo se hará sobre el 75% de la ocupación máxima que figure en el registro oficial. Pagarán la tarifa que corresponda a su valor catastral y su ocupación estimada.

Cómo ahorrar en la factura

El Ayuntamiento aplicará reducciones que pueden dejar la factura muy por debajo del importe general. Entre las bonificaciones por economía circular se encuentra un descuento del 1% por cada visita a un punto limpio (máximo del 10%), 5% por reutilización de objetos y 15% por usar el sistema de identificación (app con QR o cerradura electrónica) Estas reducciones se aplicarán al año siguiente.

También habrá bonificaciones por vulnerabilidad o familia numerosa del 50%, que afectará a perceptores del Ingreso Mínimo Vital, beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y familias numerosas. En su caso, sí se aplican en el mismo año.

El Ayuntamiento anuncia que reducirá el IBI "todo lo posible" para compensar el impacto de esta nueva prestación cuando se conozca exactamente cómo afecta a cada tramo de población.

Cuánto pagarán los negocios: así quedan las nuevas tarifas

Las actividades económicas tendrán su propia estructura tarifaria, que en su caso entrará en vigor en 2027. Hasta entonces seguirán pagando la prestación actual.

Para los negocios, la tarifa depende del tipo de actividad, la ubicación y la superficie.

Ejemplos de tarifas base anuales para residuos asimilables a domésticos

· Comercio minorista: 15,32 euros

· Restauración: 80,47 euros

· Hospedaje: 90,10 euros

· Hospitales: 209,90 euros

A esto se añade la tarifa por residuos comerciales propios, que es muy superior:

· Restauración: 830,27 euros

· Hospedaje: 929,67 euros

· Hospitales: 2165,69 euros

Coeficientes por superficie

· de 50 a 99 m²: 1,25

· de 200 a 299 m²: 1,97

· más de 800 m²: 8,96

Tampoco se libra el comercio pequeño: desde ahora, también cotizarán los comercios de menos de 50 m² y las oficinas de menos de 100 m², que antes estaban exentas.

En resumen: cuánto pagaré yo

Si no te ha quedado claro cuánto pagarás, aquí va un resumen, según el anteproyecto: la mayoría de viviendas de Málaga pagará entre 123 y 157 euros al año. La cuota media será de 129,29 euros. Las viviendas de menos de 500.000 euros jamás superarán los 232,44 euros anuales. Las turísticas pagarán la tarifa ordinaria con ocupación del 75%. La primera factura será de medio año y rondará los 60 a 80 euros para la mayoría. Habrá descuentos de hasta el 80% en función de los casos.