Nuevo proyecto hotelero en la zona oeste de Málaga: 5.200 m², 3 estrellas y 175 habitaciones en la Avenida de la Paloma

Un nuevo proyecto hotelero empieza a tomar forma en Málaga. Y lo hace en la zona oeste de la capital de la Costa del Sol, donde aún es posible encontrar algunos espacios libres para el desarrollo de este tipo de proyectos.

La operación tiene como promotor a un grupo de origen vasco, con sede en Bilbao: Hiria. De acuerdo con la información publicada por esta firma en sus redes sociales, ha cerrado recientemente la compra de suelo para el desarrollo de un hotel en la Avenida de la Paloma.

De acuerdo con los detalles recogidos, el futuro establecimiento de 3 estrellas dispondrá de una superficie construida de 5.200 metros cuadrados, con capacidad para 175 habitaciones. El plazo de desarrollo se fija entre los años 2025 y 2028.

La pretensión de la entidad es la de realizar una "venta de llave en mano a inversor en rentabilidad".

"Nos alegra compartir con vosotros la adquisición de un solar en la Avenida de la Paloma donde promoveremos un hotel urbano de 3 estrellas y 175 habitaciones", han informado, poniendo en valor que la actuación permite reformar la presencia de la firma en la capital.

Una urbe donde, según precisan, actualmente ya tiene tres desarrollos en marcha. En su mensaje, ensalza el potencial de Málaga, una ciudad "que no para de sumar visitantes". Cita que el año pasado tuvo 1,6 millones de viajeros alojados, que protagonizaron 3,5 millones de pernoctaciones.

Una evolución de carácter turístico que se ve impulsada por el desarrollo de nuevos proyectos, entre los que menciona el Nuevo Hospital, la ampliación del Metro, la llegada del IMEC al Parque Tecnológico de Andalucía y el nuevo complejo de ocio y esport en Coin.

"Damos el primer paso que consolida nuestra apuesta por el sector hotelero y por proyectos sólidos y rentables", apostillan desde Hiria.

En su página web destacan que son un equipo de expertos con un amplio recorrido y experiencia técnica en la gestión, desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios, desde el primer boceto hasta la comercialización final. "Transformamos las ideas de nuestros clientes en espazio urbano, nuevas realidades y productos rentables y seguros", añaden.