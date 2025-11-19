Un gimnasio de Málaga ofrece una sala solo para mujeres de color rosa y desata la polémica: "¿Y la de hombres?"

El nuevo gimnasio de la cadena On Air, ubicado en la calle Armengual de la Mota, en pleno Centro de Málaga, se ha convertido en protagonista involuntario de un debate viral después de que una de sus salas, exclusiva para mujeres y completamente decorada en tonos rosas, comenzara a circular por redes sociales. La iniciativa, pensada como un espacio seguro y diferenciado para ellas, ha despertado todo tipo de reacciones: desde mensajes entusiastas hasta críticas contundentes.

La polémica estalló tras la publicación de varios vídeos en redes sociales de chicas en la sala. Como el de la tiktoker Andrea Luque, que visitó el centro deportivo y mostró el interior de la sala “solo para ladies”: máquinas rosas, iluminación rosa, bancos rosas y una decoración que sigue la misma línea cromática. En su opinión, según apunta en el vídeo, la sala es cómoda, bonita y práctica, aunque señala una pega: “Las mancuernas llegan solo hasta 20 kilos”. Cree que hay chicas que pueden coger mucho más peso.

A raíz de su vídeo, las redes se han llenado de comentarios que muestran la división de opiniones sobre la iniciativa. Varios usuarios consideraron la propuesta un agravio comparativo. “¿Y la de hombres? Si fuera al revés, el mundo se caería”, escribía un usuario, cuestionando la creación de un espacio segregado por sexo. Otros insistían en que no entienden la necesidad real de tener una sala diferenciada en un gimnasio moderno en el que "cada cual hace lo que quiere, sin importarle el resto".

Sin embargo, también han surgido bastantes voces a favor de la iniciativa. Algunas mujeres interpretaron la medida como una oportunidad para entrenar con mayor privacidad, lejos de miradas incómodas. “Me parece genial, he visto a muchas chicas tapándose en ciertas máquinas por culpa de mirones pajeros”, apuntaba un joven en los comentarios, defendiendo la utilidad práctica del espacio.

Entre las opiniones favorables, varias mujeres musulmanas o usuarias que conocen de cerca su realidad explicaron que una sala femenina puede ser especialmente útil para quienes prefieren o necesitan entrenar sin velo, ya que sudan mucho más. Un argumento que ha sido repetido por otras usuarias que ven la propuesta como un gesto de inclusión cultural y religiosa.

Pero no todas las críticas se centraron en la exclusión masculina. Algunas mujeres cuestionaron directamente el diseño de la sala. “¿Es que nos tiene que gustar a todas el rosa? Eso también es machista”, señalaba una internauta que considera que el uso de un único color para representar la feminidad perpetúa clichés estéticos y limita la diversidad de gustos.

On Air publicita en sus redes el espacio como un entorno "motivador y privado" para entrenar con total libertad. "Fuerza, cardio… todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos", apuntan.