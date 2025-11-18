La vivienda más exclusiva en Málaga capital: casi 20.000 €/m², altura de vértigo y piscina privada al Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA Un ático dúplex en la Sierra Blanca Tower de Málaga alcanza casi 20.000 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en la vivienda más cara de la capital en precio por m². La vivienda supera los 500 m², cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, techos de doble altura, piscina privada, sauna, sistema domótico y equipamiento Fendi Casa. El edificio ofrece servicios de lujo similares a un hotel cinco estrellas: piscinas, spa, baño turco, gimnasio, zona infantil, bar de piscina, coworking y seguridad. Diseñada por Estudio Lamela, la torre se ha convertido en un símbolo de la nueva arquitectura residencial malagueña, transformando el paseo marítimo Antonio Banderas.

En plena transformación del litoral oeste, Málaga se ha consolidado como uno de los destinos residenciales de lujo más potentes del Mediterráneo. Un ejemplo especialmente ilustrativo se encuentra en Sierra Blanca Tower, donde uno de sus áticos alcanza un precio que roza los 20.000 euros por metro cuadrado, siendo la vivienda más cara teniendo el cuenta el precio del metro cuadrado en toda la capital. Aunque este dato apenas es conocido fuera del sector, refleja el nivel de sofisticación y precios que ha alcanzado la capital en su segmento inmobiliario más exclusivo.

Este ático dúplex supera los 500 metros cuadrados y ha sido concebido para reproducir la experiencia de vivir en una villa, pero suspendida en altura y frente al Mediterráneo. Sus techos de doble altura, su distribución en cuatro dormitorios y cinco baños y sus materiales nobles lo sitúan entre las viviendas más singulares de Málaga.

En su interior, cada pieza ha sido seleccionada para alcanzar una estética de elegancia atemporal: mármol, madera, carpintería de palisandro y un equipamiento completo firmado por Fendi Casa, tanto en la cocina como en los armarios y mobiliario principal.

La vivienda incluye además una piscina privada con sistema de nado a contracorriente, un elemento que convierte la terraza en un mirador exclusivo hacia toda la costa malagueña. A ello se suman una sauna privada, suelo radiante en todas las estancias, sistema domótico inteligente y acabados personalizados que completan un conjunto de auténtico alto standing. De inicio se construyeron dos áticos gemelos, uno ya vendido, y su valoración sirve para medir el listón del lujo en la ciudad, especialmente en promociones recientes que han cambiado por completo el skyline del litoral oeste.

Sierra Blanca Tower, donde se ubica este ático, ofrece a sus residentes un amplio abanico de servicios que se asemejan a los de un hotel de cinco estrellas. La torre cuenta con piscina infinita exterior, piscina interior climatizada, spa, baño turco, gimnasio completamente equipado, zona infantil, bar de piscina, espacio de coworking y servicios de conserjería y seguridad.

El centro de bienestar, ubicado en la planta inferior, incluye tratamientos de aromaterapia, hidroterapia, masajes y distintos programas de relajación, mientras que el baño turco se plantea como un espacio para desconectar y desestresar el cuerpo después de la actividad diaria.

El edificio, obra del prestigioso Estudio Lamela para Sierra Blanca Estates, se ha convertido en uno de los símbolos de la nueva arquitectura residencial malagueña. Su diseño vanguardista, sus amplias terrazas y el uso de materiales de primer nivel han transformado por completo la imagen del paseo marítimo Antonio Banderas, donde se levanta sobre una parcela de 50.000 metros cuadrados frente al mar. La torre disfruta además de una conectividad óptima: está a pocos minutos del centro histórico, del aeropuerto, de la autovía y de todos los servicios del litoral oeste, una zona en plena expansión.