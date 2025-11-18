Málaga tendrá que inyectar más de un millón de euros cada año al nuevo sistema de bicis de alquiler para paliar su déficit

Imagen de archivo de una ciclista circulando junto a una de las antiguas estaciones de Málagabici.

Casi cinco años después de la defunción formal del extinto sistema Málagabici, la capital de la Costa del Sol está en disposición de recuperar y poner en marcha un sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas.

Un paso adelante que le permitirá dejar de ser la única gran ciudad española sin una herramienta de movilidad sostenible de esta naturaleza.

La apuesta municipal es clara, hasta el punto de haber planificado la implantación en los próximos diez años de un centenar de estaciones y de un millar de vehículos.

Siguiendo con la máxima de que todos los servicios de transporte público son deficitarios, los cálculos recogidos en la memoria que sienta las bases de este proyecto son contundentes y concluyen que en el periodo analizado las arcas municipales tendrán que cubrir unas pérdidas próximas a los 10,5 millones de euros.

Es decir, el Consistorio tendrá que asumir una aportación anual superior al millón de euros para equilibrar las diferencias entre ingresos y gastos. A modo de referencia, se estima que será una media de 1,77 euros por habitante.

En el documento se enfatiza que se trata de una compensación muy alejada de la que se aplica en otras urbes, como Zaragoza (3,3 €), Bilbao (3,95 €) o San Sebastián (4,68 €).

De manera precisa, se prevé una inversión en los primeros diez años de 6,64 millones, incluyendo la compra de las bicicletas, las estaciones, la instalación y software/hardware.

El coste total en este mismo periodo será de casi 25,8 millones, mientras que los ingresos por abonos y uso ordinario, así como por publicidad, sumarían aproximadamente 14,3 millones, sin contar subvenciones. Esto genera un déficit acumulado de casi 11,5 millones, que podría reducirse a 10,5 millones si se aplican ayudas del Ministerio de Transporte.

Distritos prioritarios y demanda potencial

El estudio técnico identifica los distritos más favorables para la implantación inicial del servicio, basándose en densidad de población e infraestructura ciclista:

Prioridad alta : Centro y Teatinos-Universidad

: Centro y Teatinos-Universidad Prioridad media : Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero

: Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero Prioridad baja: Este

Se estima que entre un 10% y un 15% de los residentes en estas zonas podrían convertirse en usuarios frecuentes, lo que se traduce en 17.800 a 24.500 personas potencialmente usuarias del servicio. De acuerdo con estos datos, el número de usos en 10 años se aproximará al millón, lo que equivale a unos 267 usos diarios.

Fases de implementación

El proyecto se desarrollará de manera progresiva:

2026-2027: 300 bicicletas eléctricas y 30 estaciones

2027-2028: 520 bicicletas eléctricas y 52 estaciones

2028-2029: 180 bicicletas eléctricas y 18 estaciones

Tarifas y estructura de uso

El sistema contará con abonos mensual y anual:

Mensual: 10 €/mes

Anual: 40 €/año

Tarifas por uso:

Primeros 30 minutos: 0,35 € (mensual) / 0,30 € (anual)

Minuto 31-60: 0,70 € / 0,60 €

A partir de 60 minutos: 5 € por cada hora adicional

Los técnicos destacan que, pese al déficit, el sistema permitirá a Málaga ofrecer un servicio público eficiente y sostenible, integrando la bicicleta eléctrica con la movilidad urbana y favoreciendo la transición hacia transportes menos contaminantes.