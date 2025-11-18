Alberto Torreblanca de La Pera Gastrobar en Málaga, mejor tirador de cerveza de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Torreblanca, de La Pera Gastrobar en Málaga, ha sido elegido mejor tirador de cerveza de Andalucía en la final celebrada en la fábrica de Cervezas Victoria. El IV Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía contó con 466 participantes, de los cuales 16 llegaron a la final representando a establecimientos de toda la comunidad. El jurado valoró aspectos como la técnica de tiraje, la presencia de burbujas y las buenas prácticas en barra para seleccionar al ganador. El premio para el primer clasificado fue de 2.000 euros, mientras que también se reconoció a Bodega Guerola de Málaga como el “Bar Más Querido de Andalucía” por votación del público.

Andalucía ya ha elegido al mejor tirador de cerveza de la comunidad. Se ha decidido este martes en la fábrica de Cervezas Victoria la gran final del IV Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía. El ganador ha sido Alberto Torreblanca de La Pera Gastrobar en Málaga.

A esta edición se han presentado un total 466 participantes que representan a gran parte de la geografía andaluza, siendo los dieciséis finalistas los propietarios/as, camareros/as y personal de establecimientos de toda Andalucía.

Los restaurantes que han llegado a esta fase del concurso han sido Albalá (Cádiz), Isla Bacuta (Huelva), Bar Opera (Granada), Qrro’s (Cádiz), La Pera (Málaga), La Maestra (Jaén), Xatarra Brutal (Córdoba), Pondos (Jaén), Bar El Paso (Córdoba), La Odisea (Málaga), Memento Mori (Granada), Los Valles (Málaga), Kusha (Granada), Smallworld (Málaga), Braseria Giralda (Huelva) y Puratasca (Sevilla).

Durante el acto, conducido por el actor y monologuista malagueño Miguel Ángel Martín (@tunomandas), además de los distintos representantes de la marca como Luis Rubio, director comercial de Cervezas Victoria; Eduardo Sall, maestro cervecero de Victoria y Arantxa Tapias, Trade Marketing, entre otros, los dieciséis finalistas que han competido por hacerse con el título del mejor tirador o tiradora de cerveza de Andalucía.

El jurado de esta edición ha estado formado por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García- Agua; el director comercial de Cervezas Victoria, Luis Rubio; el maestro Cervecero de Victoria, Eduardo Sall; y el responsable de Marketing, José Villalobos.

Los miembros del jurado de esta cuarta edición han evaluado los diferentes criterios para puntuar los tirajes de los aspirantes como la técnica utilizada, la presencia de burbujas, buenas prácticas de barra como enjuague de la copa o la presentación de la caña en barra, entre otros aspectos.

Ganadores del concurso

Los tres primeros clasificados han obtenido un premio como ganadores del IV Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria en Andalucía valorado en 2.000 euros para el ganador, 1.000 euros al segundo finalista y 500 euros al tercer clasificado.

Durante la final del concurso también se ha reconocido al “Bar Más Querido de Andalucía” a Bodega Guerola de Málaga con un total de 4.113 likes.

Los otros dos restaurantes más apreciados por los consumidores han sido La Pera Gastrobar de Málaga con un total de 3.669 likes y Taberna Romero de Granada con 1.306 likes. Todos ellos han recibido una placa distintiva para cada uno de sus establecimientos.