Estos serán los precios del taxi en Málaga en 2026: hasta un 5% de subida en las tarifas

Subirse a un taxi en Málaga capital costará en 2026 más caro que este año. En concreto, entre un 3,5% y un 5%, según la propuesta de nuevas tarifas que ha sido objeto de debate y aprobación inicial por parte de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad.

La propuesta, a petición de la asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT), ha sido avalada por el Partido Popular y Vox, mientras que tanto el PSOE como Con Málaga se han abstenido.

De acuerdo con la documentación oficial, la asociación de consumidores FACUA ha expresado su contrariedad con la iniciativa, recordando que con los precios planteados para 2026 "serían cuatro años consecutivos de subida de precios, que alcanzarían como mínimo el 18%".

Una vez superado este primer filtro, la propuesta se elevará al Pleno municipal.

Estos son los nuevos precios planteados:

Tarifa 1 (servicios de lunes a viernes en días laborables de 6:00 a 22:00 horas):

Carrera mínima: 4,65 euros.

Bajada de bandera: 1,88 euros.

Kilómetro recorrido: 1,05 euros.

Hora de espera: 24,15 euros.

Tarifa 2 (servicios en días laborables desde las 22:00 a las 00:00, excepto viernes y vísperas de festivos; servicios en sábados, domingos y días festivos de 6:00 a 22:00 horas; servicio durante el periodo oficial de la Feria de Málaga y Semana Santa de 6:00 a 20:00 horas; y servicios los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero de 00:00 a 22:00 horas):

Carrera mínima: 5,61 euros.

Bajada de bandera: 2,27 euros.

Kilómetro recorrido: 1,25 euros.

Hora de espera: 28,98 euros.

Tarifa 3 (en viernes y vísperas de festivos desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; en sábados, domingos y días festivos de 00:00 hasta las 6:00 horas, y desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; servicios prestados en los días 24 y 25 de diciembre y el 5 de enero de 22:00 a 00:00 horas):

Carrera mínima: 6,40 euros.

Bajada de bandera: 2,59 euros.

Kilómetro recorrido: 1,43 euros.

Hora de espera: 30,00 euros.

Tarifa 4: (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 1):

Carrera mínima: 18,24 euros.

Bajada de bandera: 1,88 euros.

Kilómetro recorrido: 1,05 euros.

Hora de espera: 24,15 euros.

Tarifa 5 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 2):

Carrera mínima: 22,48 euros.

Bajada de bandera: 2,27 euros.

Kilómetro recorrido: 1,25 euros.

Hora de espera: 28,98 euros.

Tarifa 9 (servicios con origen aeropuerto en horario de tarifa 3):

Carrera mínima: 25,80 euros.

Bajada de bandera: 2,59 euros.

Kilómetro recorrido: 1,43 euros.

Hora de espera: 31,05 euros.

Suplementos:

Por bulto o maleta: 0,58 euros.

Servicios destino aeropuerto (no origen): 6,49 euros.

Servicios nocturnos en horarios de 00:00 a 06:00 horas todos los días sobre las tarifas 2, 3, 5 y 9: 2,23 euros.

Recogida en parada oficial del recinto ferial los días de la Feria de Málaga: 4,43 euros.

Servicio en vehículos adaptados a partir de la ocupación de la quinta plaza de pasajeros: 2,79 euros.

Servicios mínimos: