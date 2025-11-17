En libertad en Málaga el educador detenido por abusos a menores de un centro de acogida en el que trabajaba

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga acordó el pasado día 6 de noviembre la puesta en libertad provisional de un educador detenido por la presunta comisión de delitos contra la libertad sexual sobre tres menores del centro de acogida en el que desarrollaba su labor en 2015.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han indicado que el juzgado tomó declaración tanto al entonces detenido, que sigue investigado, como a las tres presuntas víctimas cuando se encontraba en funciones de guardia.

Tras escuchar a unos y otros, el magistrado de guardia acordó la puesta en libertad provisional del educador sin la adopción de medidas cautelares en su contra ya que no las solicitó ni la Fiscalía ni ninguno de los implicados, han apuntado estas fuentes.

Los presuntos tocamientos habrían tenido lugar en 2015 cuando las presuntas víctimas tenían entre ocho y diez años. El instructor llamará a declarar en los próximos días a los responsables del centro de acogida de menores, han apuntado. El educador ya no presta sus servicios en el centro en el que tuvieron lugar los presuntos hechos.

Las investigaciones, lideradas por el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga, se iniciaron a raíz de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años, que relató ante los agentes de la Policía Nacional los abusos sufridos cuando era menor, ha indicado desde este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Así, a esta denuncia se han sumado otras dos más y todas coinciden en que el presunto agresor, que tiene en la actualidad 38 años, siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.

Ante la gravedad de los hechos de la primera denuncia, los agentes realizaron las comprobaciones y se entrevistaron con el actual director de un centro. De estas primeras pesquisas se obtuvo una información relevante, y es que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.

Los investigadores, en una labor de búsqueda de posibles víctimas, lograron contactar con los menores, ahora adultos, que en su momento relataron supuestos delitos de abusos, no obstante algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás. No obstante, a la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.

Las víctimas coinciden en un perfil de gran vulnerabilidad; una tiene una discapacidad de más del 50%, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana. Además, supuestamente se aprovechaba que era el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, según el turno.