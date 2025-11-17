Así avanza Málaga en su futuro sistema de bicis eléctricas: 1.000 unidades, 100 estaciones, bonos de 10 euros al mes

Imagen de archivo de una de las estaciones de las bicis de alquiler del Ayuntamiento de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos en su apuesta de implantar el año que viene un servicio público de bicicletas eléctricas.

Con este objetivo, este lunes, la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, ha aprobado la memoria técnica que fundamenta la creación y puesta en marcha de este servicio público.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, integrado por el Partido Popular, del PSOE y de Con Málaga, mientras que Vox se ha abstenido.

Tras su aprobación, el documento se someterá al trámite de exposición pública para que usuarios, asociaciones relacionadas con la movilidad sostenible o ciudadanía malagueña en general, opinen y sugieran cambios a la memoria.

Para la elaboración de esta memoria se ha creado una comisión integrada por técnicos, juristas y economistas, tanto del Área de Movilidad como de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), cuyo objetivo ha sido analizar experiencias previas y modelos de referencia implantados en otras ciudades para definir la modalidad de gestión más eficiente, sostenible y adecuada a las necesidades de la ciudad de Málaga.

Fases, distritos, demanda y costes previstos

Del estudio de la demanda, los técnicos consideran que existe "demanda social, que, unida a la implantación de la zona de bajas emisiones, refuerza la necesidad de intervención pública".

Además, justifican que sea un operador público no condicionado por “la maximización del beneficio” el que desempeñe la gestión, adecuando las tarifas a la realidad económico-social de los usuarios e integrando el servicio en el sistema de transporte público intermodal.

La memoria recoge entre sus principales conclusiones que la implementación del servicio se hará de forma progresiva durante tres años desde 2026.

El compromiso del Ayuntamiento de Málaga es incorporar al servicio hasta 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones de anclajes, en tres fases:

Año 2026-2027: incorporación de 300 bicicletas eléctricas y 30 estaciones.

Año 2027-2028: incorporación de 520 bicicletas eléctricas y 52 estaciones.

Año 2028-2029: incorporación de 180 bicicletas y 18 estaciones.

También se señala en el documento que el sistema estará diseñado y dimensionado para contemplar hasta un máximo de 2.000 bicicletas y 200 estaciones para poder responder a demandas y necesidades futuras, tras los primeros 10 años que es el espacio temporal estudiado para la realización de mencionada memoria de puesta en marcha del servicio.

En cuanto a la inversión prevista, incluyendo la adquisición e implementación de los recursos necesarios para la operación del sistema, se habla de 6.640.638,18 euros durante 10 años.

Por otro lado, para las tarifas se han establecido dos modalidades de abono: un abono mensual de 10 euros/mes y un abono anual de 40 euros al año.

En cuanto a las tarifas por uso del servicio, la memoria propone la siguiente estructura:

Primeros 30 minutos: 0,35 euros para la modalidad mensual y 0,30 euros para la modalidad anual.

Del minuto 31 al 60: 0,70 euros para el abono mensual y 0,60 euros para el abono anual.

A partir de 60 minutos: 5 euros por cada hora de uso, aplicable a ambas modalidades de abono.

Respecto a las ubicaciones de las estaciones previstas, se han considerado, atendiendo a criterios de densidad de población y de infraestructuras ciclistas existentes, los distritos Centro, Este, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz y Teatinos.

Para fijar la demanda prevista, se ha considerado de manera diferenciada para cada anualidad el número de bicicletas disponibles y la cantidad de estaciones puestas a disposición de los usuarios.

De este análisis se ha obtenido una demanda media anual que va desde 379 el primer año (2027) y 1.361 el décimo año (2036) para el abono mensual y 6.439 el primer año y 23.139 usuarios con abono anual.

Los ingresos previstos por los abonos (mensual o anual) para el primer año se han estimado en 261.350 euros.

El estudio también contempla otro tipo de ingresos por publicidad o patrocinios y por subvenciones y ayudas del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, cuya convocatoria está pendiente de publicación.

Los gastos de explotación necesarios para la prestación del servicio, tales como gastos de personal, limpieza, reparación y conservación, repuestos, póliza de seguro, amortizaciones, etc., se han estimado para 10 años en 25.774.116 euros.

Por último, se estima que la aportación municipal al cabo de 10 años para el mantenimiento de este servicio público ascenderá a 11.482.858 euros (importe sin tener en cuenta la subvención del Ministerio) o 10.452.826 euros (teniendo en cuenta la subvención).