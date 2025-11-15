Robado y arrojado al mar en Málaga: la Policía rescata a la víctima con síntomas de hipotermia

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue víctima de un robo y posteriormente arrojado al mar por sus presuntos atracadores en la playa de La Malagueta, Málaga. Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas, cuando la víctima pidió auxilio desde el agua y fue rescatada por dos agentes de la Policía Nacional. El hombre presentaba síntomas de hipotermia y fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia. Según la víctima, estaba durmiendo en un espigón cuando fue asaltado y arrojado al agua; la Policía Nacional ha iniciado una investigación sobre el caso.

Primero le robaron y después lo arrojaron al mar. Esta es la desventura que ha vivido un hombre este sábado en Málaga y que ha tenido que ser rescatado por dos agentes de la Policía Nacional cuando estaba dentro del agua.

De acuerdo con los detalles conocidos, la víctima, al parecer, fue tirado al mar por sus presuntos atracadores desde un espigón, en la playa de La Malagueta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07.30 horas de este sábado, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que fue alertado de que un hombre pedía socorro dentro del agua en la playa de La Malagueta.

El 112, de inmediato, dio aviso a efectivos de la Policía Nacional, sanitarios de 061, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Policía Local y bomberos.

Dos agentes de la Policía Nacional se metieron en el agua para rescatar al hombre. Al tiempo, una embarcación también acudió a la zona por si había más personas.

El hombre presentaba signos de hipotermia y fue atendido en el lugar.

Así, según ha informado la Policía al 112, no había nadie más en el agua y, al parecer, se trató de un robo a la víctima, que dormía en un espigón cuando dos hombres le robaron y lo arrojaron al agua, según explicó.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.