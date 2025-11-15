Costco avanza con su gasolinera en Málaga: 9 surtidores, 2,5 millones y hasta 230 coches repostando a la hora

Con los trabajos de demolición de los antiguos cines del Centro Comercial Málaga Nostrum en marcha, la cadena de hipermercados Costco sigue avanzando en su apuesta por completar su oferta comercial con una gasolinera.

La instalación de esta estación de servicios continúa su proceso administrativo, encontrándose en este momento sometida al trámite de calificación ambiental.

A la espera de que los técnicos del Ayuntamiento de Málaga determinen si cumple o no con todas las exigencias, es posible conocer los detalles de esta intervención, que va a suponer una inversión cercana a los 2,5 millones de euros.

Atendiendo al proyecto elaborado por Costco, que data de julio de 2024, y al contenido de la licencia de obras otorgada por la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de abril, el plan de la cadena de Estados Unidos pasa por crear una estación de servicios con 9 surtidores, abriendo la puerta a la implantación de otros tres más.

Los trabajos tienen un plazo previsto de cuatro meses, según la documentación presentada, por lo que la estación podría estar operativa en un horizonte relativamente cercano tras el inicio de las obras.

18 vehículos repostando a la vez

La capacidad prevista permitirá que haya 18 vehículos repostando simultáneamente, mientras que la zona perimetral admite la espera de otros 26 vehículos, lo que eleva la capacidad máxima del recinto y anticipa un flujo elevado.

Según las estimaciones operativas, la gasolinera podría gestionar una media de 150 repostajes por hora, con puntas que alcanzarían los 230 vehículos por hora.

Cinco tanques de gran capacidad y sistema de aditivos

El proyecto incluye la instalación de cuatro tanques dobles de 120 metros cúbicos y un quinto de 22 metros cúbicos, además de depósitos específicos para aditivos. La distribución será la siguiente:

2 tanques de 120 m³ para gasóleo A.

1 tanque de 120 m³ para gasolina 95.

1 tanque de 120 m³ compartimentado, con 80 m³ para gasóleo A y 40 m³ para gasolina 95.

1 tanque de 7 m³ para ultrazol (aditivo de gasolinas).

1 tanque de 15 m³ para lubrizol (aditivo para gasóleos).

La estación incluirá además un pequeño edificio de 29 metros cuadrados para la operativa y una marquesina de 760 metros cuadrados que cubrirá toda el área de repostaje.

Aparcamientos y recarga eléctrica

El diseño contempla una zona de aparcamiento con ocho plazas, dos de ellas equipadas con puntos de carga para vehículos eléctricos y una adaptada para personas con movilidad reducida.

La parcela se sitúa en un área históricamente considerada inundable por el río Guadalhorce. Sin embargo, el proyecto introduce medidas de protección específicas y se apoya en informes recientes:

Las obras ejecutadas en 2024 en el cauce del Guadalhorce han reducido significativamente el riesgo de inundabilidad. El estudio del Cedex concluye que la parcela queda fuera de la zona inundable para un período de retorno de 500 años.

A la espera de la actualización oficial de los mapas de riesgos, el promotor asume las posibles responsabilidades, según consta en el expediente.

La estación de servicio de Málaga Nostrum se convertirá en un elemento clave del modelo Costco, basado en combustible a precios reducidos como servicio adicional para socios. Su futura apertura se suma al avance del resto del complejo que la cadena prepara en la ciudad, en un entorno comercial ya consolidado y con alta intensidad de tráfico.