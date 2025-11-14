100 estudios en alquiler para jóvenes profesionales y universitarios: así es el nuevo proyecto de Oncisa en Málaga

Infografía del primero de los edificios destinados a estudios en alquiler.

Oncisa, el brazo inmobiliario de Ilunion, del Grupo Once, empieza a dar forma a la novedosa operación que quiere desarrollar en los suelos de su propiedad en el sector Universidad.

Aunque aún está en fase de anteproyecto, la promotora hace una apuesta clara por los alojamientos en alquiler dentro del proyecto bautizado con el nombre Málaga Talent Hub.

En concreto, según han presentado este jueves en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se celebra hasta el sábado 15 de noviembre en el Palacio de Ferias de Málaga, por estudios de unos 30 metros cuadrados de superficie.

Si bien la capacidad completa de desarrollo en las parcelas es muy superior, Oncisa ha anunciado una primera fase compuesta de 100 estudios en régimen de arrendamiento.

Ordenación de los terrenos que tiene Oncisa en el sector Universidad de Málaga.

Un formato claramente pensado para la comunidad universitaria y para jóvenes profesionales, que son algunos de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado residencial.

Uno de los grandes atractivos del anteproyecto planteado es que a los espacios residenciales se suman servicios complementarios destinados al conjunto de residentes, caso de supermercado, gimnasio, cine, zonas de trabajo compartido…

"Málaga Talent Hub es mucho más que un lugar donde residir; es un entorno pensado para disfrutar, conectar y desarrollarse profesionalmente", se destaca en la propuesta.

La idea que maneja la empresa es avanzar en la tramitación de esta primera pieza, con la idea de activar otros terrenos en el supuesto de que el resultado sea satisfactorio. Sea como fuere, no parece que sea posible ver el inicio de los trabajos antes de un año.

Destaca por su diseño, en el que cobra especial importancia la configuración de una plaza "abierta al barrio" para favorecer la convivencia y la vida en comunidad".

Otra imagen del futuro complejo de Oncisa en Málaga.

Desarrollo completo

Hay que recordar que Oncisa es propietaria de 465.610,7 metros cuadrados en el sector Universidad, terrenos que lindan al norte con la carretera A-7056; al este, con terrenos de la ampliación de la Universidad, actualmente en desarrollo; al sur, con la autovía A-357; y al oeste, con la autovía del Mediterráneo A7.

Hace algo más de tres años, la firma recibió el visto bueno del Ayuntamiento para poder realizar un ajuste urbanístico. Con ese movimiento, la entidad buscaba potenciar la relación del sector con la Universidad y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Los autores de aquella innovación, con el estudio de arquitectura de Ángel Asenjo al frente, insistían en que este nexo de colaboración convertía las parcelas de Oncisa "en una ubicación clave para la implantación de usos vinculados a la investigación tales como espacios coworking, incubadoras para startups, etc."

Ya en aquel momento se incidía en el peso del alquiler dentro del mercado inmobiliario ante la escasez de viviendas para estudiantes, profesores e investigadores. Algo extensible a los trabajadores de la tecnópolis.

De acuerdo con los datos contenidos en el expediente, la previsión de Oncisa era edificar 488 viviendas, así como 742 plazas de aparcamiento.