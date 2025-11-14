Compran por 4,8 millones una villa de lujo en un exclusivo barrio de Málaga: piscina de agua salada y 837 m2

Las claves nuevo Generado con IA Una villa de lujo en Pinares de San Antón, Málaga, ha sido vendida por 4,8 millones de euros a clientes canadienses. La propiedad cuenta con 2.500 m2 de parcela, 837 m2 construidos, vistas al mar, 5 dormitorios, 5 baños y piscina privada de agua salada. Forma parte de una exclusiva promoción de 13 villas contemporáneas orientadas al sur, todas con grandes terrazas, jardines y garajes privados. Cogitaris Homes, promotora de la villa, también desarrolla un edificio de 35 apartamentos en Málaga con finalización prevista en 2027.

Casi 2.500 metros cuadrados de parcela, 837 metros cuadrados de superficie construida y vistas al mar. Estas son algunas de las principales magnitudes de la exclusiva villa que la promotora Cogitaris Homes ha vendido a clientes canadienses por 4,8 millones de euros en Pinares de San Antón.

Así lo ha confirmado la entidad en sus redes sociales, en las que muestra su satisfacción por la operación y por haber encontrado "oficialmente nuevos propietarios" para este inmueble de lujo.

La villa forma parte del proyecto que Cogitaris Homes viene desarrollando desde mediados del año pasado en una de las urbanizaciones más caras de la capital de la Costa del Sol.

Vista cenital de la villa de lujo en Pinares de San Antón.

En total son 13 las villas de lujo, desde las que se puede disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y al mar Mediterráneo.

"La villa 5 forma parte de una exquisita colección de villas contemporáneas orientadas al sur con grandes terrazas abiertas y pérgolas cubiertas", se destaca en la web de la promotora, en la que se indica que cuenta con 5 dormitorios y 5 baños, zonas de estar de planta abierta y una cocina totalmente equipada.

A estos elementos hay que sumar una gran piscina privada de agua salada y zonas de descanso y comedor junto a la piscina, rodeadas de jardines y vegetación excepcionales. La villa ahora vendida cuenta con un garaje privado cerrado con espacio para 1 a 3 coches.

Interior de la villa de Pinares de San Antón.

De acuerdo con la información contenida en la web, se trata de la villa de mayor superficie y precio. En cuanto al valor de venta, le sigue otra casa por 3,8 millones de euros, con 588 metros construidos. La propiedad más económica alcanza los 2,4 millones y dispone de 566 metros cuadrados construidos.

Esta promotora es la misma que está desarrollando actualmente un edificio con 35 apartamentos en la calle Héroe de Sostoa. El inmueble dispone de 54 plazas de aparcamiento automatizadas, trasteros, ascensor y zonas comunes en la azotea. Se prevé la finalización del proyecto en 2027.