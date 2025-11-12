Nuevo atascazo en la ronda este de Málaga: hasta 12 kilómetros por la avería de un camión

Imagen de archivo de un atasco en Málaga. Álex Zea - Europa Press

La avería de un camión en la zona del túnel de Cerrado de Calderón ha provocado este miércoles importantes retenciones en la autovía A-7 y ha complicado el tráfico entre Málaga capital y el municipio de Rincón de la Victoria.

Según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico, el camión quedó averiado sobre las 05.30 horas y fue retirado sobre las 07.15 horas.

Esta circunstancia ha generado un gran problema de congestión, con hasta 12 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. En concreto, entre el kilómetro 978 y el 966. A esta hora, añaden desde el organismo oficial, ya se ha liberado la circulación.

Este incidente tiene lugar un día después de que también en la A-7, y tras la avería de un camión en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, se produjera un atasco de tráfico de colas kilométricas.