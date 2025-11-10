Peatonalizar la calle Martínez y renovar San Juan: las claves para reforzar el comercio en Málaga

Vista de la calle Larios y la Plaza de la Constitución de Málaga.

La calle Marqués de Larios, epicentro de la actividad comercial de Málaga, mantiene el pulso como una de las vías más potentes de España y Europa.

Así lo confirman los datos manejados por la consultora Savills, que pone en valor que a lo largo de 2025 la vía ha vuelto a superarse, alcanzando su récord histórico de rentas máximas: 345 euros por metro cuadrado al mes.

Bien es cierto que este pico de renta se corresponde con un local de 90 metros cuadrados.

Pese a los altos valores medios del alquiler mensual en este eje prime, con una media de 240 euros, la disponibilidad de espacios se mantiene en niveles mínimos. En concreto, por debajo del 1%.

Un porcentaje ciertamente escaso que responde a la reforma de un inmueble. "En el momento en que pueda estar en el mercado, sin duda, será ocupado rápidamente por una marca relevante", asegura Juan Pedro Hernández, director Retail High Street de Savills Andalucía.

Hernández explica que 2024 estuvo marcado por el vencimiento de contratos en los locales más grandes, por lo que este año el dinamismo viene de la mano de pequeñas unidades y reubicaciones, algunas de las cuales ya se están gestando.

Para el director Retail High Street de Savills Andalucía, el escenario comercial de Málaga "necesita seguir creciendo".

Estrategia

Desde su punto de vista, esto obliga a establecer "una estrategia institucional clara y ambiciosa" que permita ampliar el área comercial con iniciativas públicas.

En concreto, alude a la posibilidad de afrontar la peatonalización de la calle Martínez o la rehabilitación estética de vías como San Juan, Mesón de Vélez o Antonio Baena. Intervenciones que ayudarían a su integración en el circuito comercial.

"Esta apuesta no debe entenderse como una intervención puntual, sino como parte de una visión estratégica que reconozca el papel del retail como motor de dinamismo urbano, cohesión social y generación de empleo", defiende.

El reto se antoja relevante para seguir enriqueciendo la oferta de Málaga. Más aún en un momento en que la urbe se ha consolidado como un "escaparate privilegiado" para sectores como el hotelero.

"El desembarco de marcas premium lleva consigo un perfil de cliente exigente no solo en los servicios hoteleros, sino también en su experiencia de ciudad", remarca Hernández.

Desde su punto de vista, esto debe motivar a Málaga para que sea capaz de renovar su mix comercial y ofrecer a esos turistas los servicios de moda y restauración, entre otros, que demanda.

"La llegada de este de turismo de alta calidad es beneficioso para todo el mundo, no solo por el consumo directo sino porque favorece la mejora del propio tejido comercial de la ciudad con operadores locales, nacionales e internacionales”, apostilla.