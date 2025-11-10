Cierre inesperado del hotel Sonder by Marriott en Málaga tres meses después de abrir: los clientes deben abandonarlo

Las claves nuevo Generado con IA El hotel Sonder by Marriott en Málaga ha cerrado inesperadamente apenas tres meses después de su apertura en la calle Plaza de Toros Vieja. Marriott ha rescindido su contrato con Sonder, motivo por el que la empresa estadounidense deja de estar afiliada a la cadena y sus propiedades no pueden reservarse en los canales de Marriott. Los clientes fueron informados del cierre el domingo por el personal del hotel y un mensaje en sus teléfonos, debiendo abandonar el establecimiento este lunes. El hotel, de 4 estrellas y 95 habitaciones, era gestionado por Sonder tras un proyecto promovido por Inversión y Transformación de Bienes Raíces, firma con experiencia previa en el sector hotelero de Málaga.

Apenas tres meses después de que abriera sus puertas sobre el solar de un antiguo concesionario de coches, en la popular calle Plaza de Toros Vieja de Málaga, Sonder by Marriot Bonvoy cierra sus puertas.

Lo hace de manera sorpresiva y sin tiempo casi para que sus clientes tengan que abandonar a lo largo de este lunes el alojamiento.

La confirmación de la clausura se produce después de que Marriott haya informado de la rescisión de contrato con Sonder, la empresa con la que colaboraba en este complejo turístico.

Como consecuencia de esta ruptura, Sonder ya no está afiliada a Marriott Bonvoy y sus propiedades no están disponibles para nuevas reservas en los canales de Marriott.

Al parecer, los clientes se han enterado este mismo domingo por los trabajadores del inmueble, también afectados, y a través de un mensaje recibido en sus teléfonos móviles.

La llegada de Sonder supuso el desembarco de una nueva cadena hotelera en la capital de la Costa del Sol.

De origen estadounidense y sede en San Francisco, se hizo cargo de la explotación comercial de un 4 estrellas, con capacidad para 95 habitaciones, en el barrio de El Perchel.

El inmueble fue impulsado a finales de 2022 por una firma con sede en Barcelona. En concreto, por Inversión y Transformación de Bienes Raíces, dedicada a la inversión inmobiliaria, la compraventa, la administración, gestión, cesión, disfrute, tenencia, arrendamiento, explotación y administración de todo tipo de bienes inmuebles.

Al frente de la misma aparecen como administradores mancomunados Francisco Martín Consuegra y Andrés Oriol Roca.

Son los mismos socios que en 2018 ya protagonizaron la compra de una manzana de edificios del barrio del Soho para su rehabilitación y destino a establecimiento de 4 estrellas.