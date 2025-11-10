Afectados por el cierre del Sonder by Marriott de Málaga: "Me he enterado al salir de la ducha; ¡flipo, es un Marriott!"

Las claves nuevo Generado con IA El hotel Sonder by Marriott en Málaga ha cerrado de forma repentina, dejando a 15 empleados en una situación incierta y a más de 50 clientes sin alojamiento, muchos con reservas aún activas. Los huéspedes recibieron la notificación de desalojo por la mañana, sorprendiendo tanto a clientes nacionales como internacionales que debieron buscar alternativas de alojamiento de inmediato. La rescisión del acuerdo entre Sonder y Marriott ha generado desconcierto, especialmente entre los clientes que subrayan la reputación internacional de la cadena Marriott y no esperaban un cierre de estas características.

El sorpresivo y prematuro cierre del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja en el "limbo" a 15 trabajadores y sin estancia a más de medio centenar de clientes, muchos de los cuales tenían aún varias noches contratadas.

Este es el rostro humano que hay detrás de la rescisión del acuerdo que hasta la tarde de ayer domingo existía entre las dos entidades: Sonder y Marriott.

"Ha sido cuando he salido de la ducha cuando me he enterado de lo que estaba pasando", explica Ramón, un cliente que, junto a su pareja, venían de Barcelona a pasar unos días a Málaga.

En su caso, la afectación es menor, dado que era justo este lunes cuando tenía que abandonar el establecimiento, un 4 estrellas que se levanta en el barrio de El Perchel.

"Yo flipo; es que estamos hablando de un Marriott", enfatiza al ser preguntado justo en el momento que abandonaba el edificio. "Es que tiran a la gente a la calle a las 09:00 horas", explica.

Ramón, como el resto de clientes, se ha encontrado esta mañana con una comunicación en la que la cadena instaba a abandonar el establecimiento durante la mañana. "No hablamos de un hotelucho", remarca.

Para otros el episodio tiene una gravedad mayor. Es el caso de una pareja de Hong Kong que ya llevaba dos días en el Sonder de Málaga y que tenía aún contratadas otras cuatro noches.

"Estamos desconcertados", confiesan a las puertas del edificio. "Nos han dejado una nota diciendo que había que dejar el hotel ya", añaden.

Aunque no se les ve especialmente molestos, sí ponen el acento en que lo único que han recibido de momento por parte de Marriott son las disculpas por lo sucedido y el compromiso a recibir la devolución por las noches que no van a poder alojarse.

Algo semejante le ocurre a un matrimonio de Estados Unidos, que también tenía contratadas algunas noches más y que ya han encontrado otro establecimiento.

Esta pareja asiática, como otros, ha optado por buscar otro hotel donde continuar su estancia en Málaga.

El efecto negativo de este cierre toca de lleno a la plantilla. En total, 15 empleados, según confirman los propios operarios. “Nosotros quedamos en una especie de limbo”, explica uno de los trabajadores, que apunta que se enteraron en la tarde de este domingo tras conocer el comunicado de Marriott.