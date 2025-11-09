30 meses cortada al tráfico y 15.000 coches afectados: así va a impactar la obra del Metro de Málaga en Eugenio Gross

Tráfico en la calle Eugenio Gross, que desde el 12 de noviembre quedará cortada al tráfico.

Tras casi dos años de obras en la calle Hilera, el Metro de Málaga encara el salto a uno de los grandes ejes viarios del distrito Bailén-Miraflores: Eugenio Gross.

El próximo 12 de noviembre, la calle será cortada al tráfico, situación que se prolongará del orden de 30 meses (el desarrollo de la obra completa se mide en 36 meses). No obstante, el compromiso de la Junta de Andalucía es la de adelantar la liberación de las zonas conforme se vaya finalizando la urbanización en superficie.

Durante este periodo, las empresas adjudicatarias del segundo de los tramos del trazado hacia el entorno del Nuevo Hospital, una alianza empresarial encabezada por FCC, ejecutarán la obra más molesta para los ciudadanos y que obliga a modificar el paso de los vehículos.

Para tomar verdadera dimensión del impacto de este nuevo paso del suburbano sirva decir que Eugenio Gross cuenta con casi 600 metros de largo y absorbe una intensidad media diaria de alrededor de 15.300 vehículos.



De ellos, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento, 7.600 tienen sentido norte, mientras que los restantes 7.700 lo hacen en sentido sur.

Esa es la longitud que se extiende entre el cruce de la vía con Martínez Maldonado, eje que se va a mantener abierto al tráfico en todo momento, y Martínez de la Rosa.

Es esta vía la que marca la frontera con el tercer y último tajo de la extensión del ferrocarril urbano hacia la zona norte de la urbe. Un subtramo que se encuentra actualmente en proceso de licitación, con la previsión de que quede adjudicado en las próximas semanas o meses.

Para suavizar en lo posible la afectación sobre la circulación del entorno directo del nuevo tajo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han acordado una serie de itinerarios alternativos para el desplazamiento de los vehículos.

Itinerario alternativo

El recomendado, evitando el corte de Eugenio Gross, es a través de la glorieta de Las Chapas (cuya capacidad fue ampliada hace semanas) y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva (residentes y servicios de emergencias).

Sin embargo, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se mantienen con el tráfico rodado como hasta ahora.

Solamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte–sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.

El tramo de obra de Eugenio Gross ya ha tenido sus primeras afectaciones en la calle Santa Elena, donde ya se ha delimitado el recinto de obra. La longitud completa del tajo, desde el final de la pieza en la calle Hilera, es de 653 metros. Y la materialización de la infraestructura y superestructura alcanza los 46,4 millones de euros (sin IVA).