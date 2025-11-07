Málaga invertirá casi 20 millones en renovar unos 4.000 kilómetros de redes de agua y saneamiento sin abrir zanjas

El Ayuntamiento de Málaga, a través de EMASA, acaba de lanzar un gran contrato para la rehabilitación y renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de agua, apostando por tecnología sin zanja para minimizar las molestias en la ciudad.

El proyecto, que se encuentra desde este jueves en proceso de licitación, incluye dos licitaciones por un valor cercano a los 20 millones de euros (IVA incluido). El objetivo es contratar los servicios para actuar sobre las tuberías y colectores tanto de gran diámetro (más de 600 mm) como de menor formato (menos de 600 mm).

El de mayor enjundia económica, con un presupuesto inicial de 12.000.000 de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de casi cinco años, se corresponde con las infraestructuras de mayor tamaño. En esta licitación, las empresas tienen hasta el 5 de diciembre para presentar sus ofertas.

El segundo procedimiento, con un valor de partida de 7.260.005,83 euros (IVA incluido) y dos años de plazo, afecta a las conducciones de menor dimensión. En este caso, las firmas interesadas tienen hasta el 10 de diciembre para concurrir.

La apuesta de la ciudad por métodos sin zanja busca reducir riesgos, tiempos de obra, impacto ambiental y los habituales trastornos de tráfico y ruido que generan los sistemas convencionales de zanja abierta.​

¿Por qué son importantes estos contratos?

De acuerdo con los datos técnicos contenidos en el pliego de condiciones, Málaga cuenta con casi 1.950 kilómetros de red de saneamiento y unos 1.900 kilómetros de abastecimiento.

El detalle nada baladí es que buena parte de estas infraestructuras requieren modernización por su antigüedad y estado.

Sirva de referencia que, según la información oficial, en el caso de la red de saneamiento, al menos 240 kilómetros de tuberías son de fibrocemento. Ocurre lo mismo con casi 676,6 kilómetros de abastecimiento.

Ventajas técnicas y ambientales

El contrato exigirá a las empresas licitadoras un alto grado de especialización, tanto en sistemas de inspección robótica, limpieza, rehabilitación por manga, bursting, relining, y otras técnicas.​

Los trabajos contemplan estrictos protocolos de seguridad laboral, calidad y gestión ambiental, además de planes de comunicación a la ciudadanía para minimizar las molestias a vecinos y comercios afectados.​

Cada actuación estará sujeta a diagnósticos previos, informes detallados y planificación coordinada con otros trabajos municipales.

El nuevo contrato no solo cubre la rehabilitación de tuberías, sino también la renovación de pozos, arquetas, juntas y tramos singulares, haciendo especial hincapié en la protección medioambiental y en la minimización de residuos peligrosos (por ejemplo, fibrocemento).​