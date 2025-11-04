Un fallo del Supremo fuerza al Ayuntamiento de Málaga a equiparar las condiciones de los trabajadores de Más Cerca

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha forzado al Ayuntamiento de Málaga a equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública Más Cerca con las de la Casona del Parque. La decisión judicial llega tras inadmitir el Supremo el recurso del Ayuntamiento y de la empresa contra una sentencia previa que reconocía la discriminación laboral por razón de sexo de 111 empleados. El proceso de negociación con la plantilla de Más Cerca, compuesta por 164 trabajadores, ya ha comenzado para igualar sus derechos y condiciones laborales. El fallo condenó al Ayuntamiento y a Más Cerca a indemnizar con 3.000 euros por daños morales a los trabajadores afectados tras constatar la vulneración de su derecho a la igualdad.

Casi año y medio después de que el TSJA dictase una sentencia "pionera" en favor de los trabajadores de Más Cerca, empresa perteneciente al Ayuntamiento de Málaga, se pone en marcha el proceso de equiparación.

Así lo ha dado a conocer este martes el Consistorio. De acuerdo con los detalles aportados, la empresa da inicio al proceso de negociación con la plantilla, al objeto de igualar sus condiciones a las de los trabajadores de la Casona del Parque.

Este paso se produce una vez que, tras las últimas resoluciones judiciales que aplican la doctrina del Tribunal Superior de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la empresa pública y el Ayuntamiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2024 que estima el recurso de suplicación de los trabajadores a la sentencia del Juzgado de lo Social Número 7 de Málaga, que en 2023 dio la razón a Más Cerca.

Más Cerca es una sociedad mercantil pública del Ayuntamiento de Málaga, 100% municipal, creada por el Pleno en mayo de 2002, y actualmente tiene 164 trabajadores. Depende del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad.

Presta el servicio de ayuda a domicilio, organiza talleres de inserción y prevención de la marginación social, dispone de monitores de juventud, despliega agentes para la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género, gestiona el Aula de Formación Ciudadana y se encarga del plan de intervención social en las barriadas de García Grana y Palomares, entre otras labores.

Asume, además, la limpieza de centros de uso social de titularidad municipal, desarrolla el programa de mediación comunitaria intercultural y el apoyo al fomento del voluntariado.

El fallo judicial original, que motiva la reacción actual, data de marzo de 2024. En el mismo, el tribunal condenó al Consistorio y a Más Cerca a indemnizar con 3.000 euros "por daños morales" a un total de 111 trabajadores de esta sociedad pública tras concluir que han sido discriminados "por razón de sexo, vulnerando con ello su derecho fundamental a la igualdad".