Un interno de una residencia de ancianos agrede a una compañera de 78 años y con alzhéimer en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 78 años fue agredida en una residencia de ancianos en el Cerrado de Calderón, Málaga. El presunto agresor es un hombre de 66 años, también interno, que fue detenido por la Policía Nacional. La víctima, que padece alzhéimer, fue trasladada al Hospital Regional de Málaga debido a la gravedad de sus heridas. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del incidente.

Una mujer de 78 años ha sido víctima de una brutal agresión en una residencia de la barriada de Cerrado de Calderón de Málaga a manos, presuntamente, de otro interno.

El presunto autor, un hombre de 66 años, fue detenido el pasado 17 de octubre tras los hechos, ocurridos de madrugada, por un presunto delito de lesiones.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Al parecer, la mujer padece alzhéimer y fue trasladada hasta el Hospital Regional de Málaga debido a la gravedad de sus heridas.