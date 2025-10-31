El anillo eléctrico de la UMA se frustra: la única oferta presentada queda excluida por llegar 2 minutos tarde

La ambiciosa apuesta de la Universidad de Málaga por dotarse de un anillo eléctrico propio al que interconectar todos los centros del Campus de Teatinos y su ampliación se tuerce.

Cerrado el plazo de presentación de las ofertas al concurso, con un presupuesto de 41 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de 11 años, la mesa encargada de analizar las ofertas ha excluido la única propuesta presentada, de la empresa GSL Energía y Operaciones SL. Por este motivo, la resolución plantea declarar desierto el concurso.

Lo llamativo del caso es que, según la documentación oficial, el motivo de la exclusión de la oferta de Energía y Operaciones es que presentó su propuesta el día 21 de octubre a las 00:01:32 horas, cuando el plazo máximo establecido era el 20 de octubre a las 23:59:00 horas. Es decir, llegó dos minutos y 32 segundos tarde.

Salvo cambio, el desenlace obligará a la UMA a volver a sacar el concurso para un proyecto con el que esperaba un ahorro del 60% en los costes energéticos. De acuerdo con los datos manejados por el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, era el mayor concurso de suministro eléctrico e instalación de energías renovables de toda la universidad española.

Gracias a este anillo, cada uno de los edificios podrá producir y consumir electricidad dentro de esta comunidad energética, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.

De igual manera, sobre el resto de las instalaciones que no se encuentren en estos campus, y que no estén protegidas arquitectónicamente, también se instalarán los correspondientes paneles fotovoltaicos para su autoconsumo.

El concurso proveerá de una instalación global mínima de 12 Mw (aproximadamente 20.000 paneles) integrados sobre los techos y pérgolas existentes, además de las medidas de eficiencia energética que se aporten, para equilibrar todo el consumo presente y futuro con la producción y almacenamiento energéticos propios.

Con ello, se establecerá un área de la ciudad que sea considerada de clima neutro y que responde a los más exigentes parámetros energéticos internacionales.

Esta instalación permitirá evitar la emisión de 8.370 toneladas anuales de CO₂ gracias al aprovechamiento de la energía solar durante las horas de insolación.

Esa cantidad equivale a las emisiones anuales de unos 4.200 coches diésel, al consumo eléctrico de 3.560 hogares españoles o al efecto compensador de un bosque mediterráneo de 42.000 árboles con una superficie equivalente a 2,3 veces la extensión del Entorno de Interés Protegido de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Málaga, según han detallado.

Dichas medidas generarán unos excedentes energéticos que impulsarán nuevas tecnologías de movilidad sostenible, producción de hidrógeno y sistemas de almacenamiento, en aras de cubrir las necesidades en horario no solar de las instalaciones académicas.