Nuevo paso para el Metro de Málaga al Civil: licitan por 2,3 millones la dirección del tramo Eugenio Gross-Blas de Lezo

La Junta de Andalucía da nuevos pasos para completar la maquinaria que permitirá construir el tercero de los subtramos en los que se ha dividido el trazado del Metro de Málaga hasta el Nuevo Hospital.

Antes incluso de que se hayan adjudicado los trabajos de construcción del tajo entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, donde concluirá el recorrido del ferrocarril urbano bajo tierra, la Consejería de Fomento ha puesto en marcha el procedimiento para contratar la dirección de obra de infraestructura y urbanización.

El coste de este servicio se estima inicialmente en unos 2,3 millones de euros (IVA incluido), siendo el plazo de la asistencia de 39 meses. De este calendario, hay un primer mes preparatorio y dos meses finales para hacer los informes de obras.

Las empresas que estén interesadas en concurrir a esta licitación tienen hasta el 24 de noviembre próximo para presentar sus ofertas.

Es de reseñar que la dirección de obra viene a funcionar como una especie de "defensora y administradora" del buen desarrollo de los trabajos de ejecución material del tramo del suburbano, ejerciendo como representación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía hasta la recepción definitiva de la operación.

Por ello, tal y como se remarca en el pliego de condiciones, "cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la recepción definitiva, incluyendo una asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra durante el periodo de garantía de dos años".

Este contrato abarca el tramo de 510 metros de Eugenio Gross a Blas de Lezo, cuyas obras se encuentran en licitación con un presupuesto base de 61,65 millones de euros y por el que se han recibido 16 ofertas.

Tanto las obras de infraestructura y superestructura de vías, como la asistencia técnica y el control de calidad, que se licitará en breve, están cofinanciadas con fondos europeos Feder.

El tercer tramo, que se inicia una vez rebasada la estación La Trinidad (correspondiente al segundo tramo en ejecución) y finaliza junto al Hospital Civil, discurre bajo el viario formado por las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y avenida de Simón Bolívar.

Contempla la construcción de la única estación denominada Hospital Civil, localizada junto al equipamiento sanitario y próxima al Nuevo Hospital.