La videovigilancia se expande por los barrios de Málaga: los nuevos 'ojos' vigilarán La Trinidad y San Rafael

Imagen captada por una de las cámaras del sistema de videovigilancia del Soho de Málaga.

La videovigilancia avanza en los barrios de Málaga. Tras el desarrollo del sistema en buena parte del Centro histórico, el Ayuntamiento tiene intención de poner en marcha este mismo mecanismo en La Trinidad y el Parque de San Rafael.

Con este objetivo, acaba de adjudicar por 79.828,9 euros (IVA incluido) el suministro, instalación y puesta en marcha de los dispositivos.

La licitación recogía tres lotes. El primero corresponde al suministro e instalación de fibra óptica en La Trinidad (32.968,1 euros a Electronic Trafic, S. A. con un plazo de ejecución de dos meses); el segundo, al suministro e instalación de diez cámaras en La Trinidad (23.870 euros a Ipsum Seguridad, S. L.), y el tercero, al suministro e instalación de nueve cámaras en el Parque de San Rafael (22.990,8 euros a Miray Consulting, S. L.).

El proyecto previsto en La Trinidad contempla la implantación de cámaras en ocho puntos: tres de ellos se ubicarán en la calle Mármoles (a la altura de Puente de la Aurora, Pasaje de Torres y calle Carril), mientras el resto lo harán en la plaza de San Pablo con calle Zamorano, calle Jara con plaza de San Pablo, calle Jaboneros con calle Jara, calle Jaboneros con calle Trinidad y plaza Montes con calle Trinidad.

En paralelo, se reforzará la seguridad en el Parque de San Rafael con nueve visores que cubrirán todos los accesos al recinto y que se sumarán a los dos ya en funcionamiento en el interior que vigilan el Panteón de la Memoria Histórica.

Con esta medida se persigue aumentar la seguridad de la ciudad y disponer de un sistema que funcione tanto de forma preventiva al constatarse que su presencia disuade de la comisión de delitos y como de forma activa porque se pueden visionar imágenes grabadas cuando sea necesario.

Estas cámaras quedarán integradas en la red de videovigilancia de Málaga, que desde su implantación en mayo de 2014 se ha venido ampliando en varias fases hasta contar en la actualidad con 68 equipos distribuidos por el entorno del Centro; así como los dos ubicados en el Panteón de la Memoria Histórica del Parque de San Rafael.

A estas cámaras se suman las 12 instaladas para la seguridad peatonal en el túnel de la Alcazaba una vez que finalizó la remodelación de esta infraestructura viaria. Al margen de estos dispositivos situados en las áreas urbanas, el sistema también está activo en zonas de los parques empresariales Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara en el marco de la primera fase del proyecto promovido en las áreas industriales.

Monumentos y elementos singulares

El Ayuntamiento también tiene en ejecución el contrato para el suministro e instalación de 30 cámaras para implantar el sistema de videovigilancia en más de una veintena de monumentos, fuentes, espacios representativos y lugares de interés cultural de la ciudad.

Y está tramitando otros 14 dispositivos para el entorno de las estaciones de trenes y autobuses, abarcando las calles Héroe de Sostoa, Paseo de los Tilos, Mendívil, Eguiluz, Mauricio Moro y avenida de las Américas.