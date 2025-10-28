Málaga entierra la construcción de un carril para corredores junto al Martín Carpena: tenía reservados 934.784,83 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha decidido cancelar el proyecto de construcción de un carril para corredores y ciclistas junto al Martín Carpena, que tenía un presupuesto asignado de 934.784,83 euros. La Gerencia de Urbanismo destinará los fondos de proyectos anulados, como la rehabilitación de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, a otras obras en desarrollo. El presupuesto liberado de 5.863.806,43 euros se invertirá en diversos proyectos, incluyendo el Centro Ciudadano en Parque Litoral y la protección frente a socavaciones en el río Guadalhorce.

El presupuesto que destina la Gerencia de Urbanismo a grandes obras y actuaciones en los distritos de la ciudad vuelve a moverse y a ajustarse. Y lo hace, principalmente, aprovechando el dinero de proyectos que han sido anulados para destinarlos a otras intervenciones en desarrollo.

Este es el objetivo del tercer expediente de modificación del presupuesto de 2025 que va a aprobar este miércoles el Consejo de Urbanismo y que alcanza los 5.863.806,43 euros.

Esta suma, según han informado desde la Casona del Parque, procede de créditos de actuaciones finalizadas (3.009.009,44 euros), de sobrantes de las transferencias de capital que realiza Urbanismo a Vivienda (363.710,85 euros) y del desistimiento de inversiones que estaban incluidas en las cuentas anuales de 2020, 2022 y 2023 (2.491.086,14 euros).

A modo de ejemplo, precisan que una de las inversiones que queda anulada corresponde a la rehabilitación de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, recogida en el presupuesto de 2020.

El paso atrás se produce después de que Urbanismo tenga intención de licitar antes de final de año un concurso mediante el que otorgar en concesión demanial el edificio para que un socio privado desarrolle un gran centro de Formación Profesional.

A esta iniciativa hay que sumar los 200.000 euros que estaban consignados en 2022 para determinados arreglos del paseo marítimo de El Palo, ya que existe un proyecto de remodelación integral.

También se destinará a otros proyectos la financiación contemplada para la ejecución del proyecto centrado en dotar de un carril para peatones y ciclistas en el entorno del parque Litoral (934.784,83 euros consignados en el presupuesto del 2022) y la de la obra de mejora paisajística de la entrada a la ciudad (300.000 euros consignados en el presupuesto de 2020).

Otras actuaciones afectadas son la integración de la muralla medieval en el Ayuntamiento (30.000 euros incluidos en el ejercicio de 2023); la mejora de la accesibilidad peatonal entre los paseos marítimos Antonio Machado y Antonio Banderas (50.000 euros provistos en el ejercicio de 2020); y las obras de accesibilidad en el centro de adultos de Nueva Málaga (42.500 euros consignados también en 2020).

Con la liberación de 5.863.806,43 euros se complementará la financiación de obras como las del Centro Ciudadano en Parque Litoral (450.000 euros), el proyecto de conexión A-404 al Campamento Benítez (32.544 euros) o el proyecto de protección frente a la socavación en el río Guadalhorce (780.117,19 euros).

También se dota de presupuesto proyectos como el de la Cuatro Esquinas y calle Mar con 538.003,71 euros; la mejora del carril Cortijo Vallejo con 214.212,80 euros; y el escenario del Parque del Norte con 88.050,57 euros, cuya consignación está prevista completar en 2026.