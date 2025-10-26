Incendio en Teatinos: arde una zona de matorral y arbolado en la Laguna de la Barrera de Málaga capital

Vehículos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Una gran columna de fuego ha sorprendido esta pasada madrugada a los vecinos que residen cerca del parque de la Laguna de la Barrera, en Teatinos. Un incendio afectó a zona de matorral y arbolado, sin que se hayan registrado daños personales.

Alrededor de las 00.50 horas, el Servicio de Emergencias recibió medio centenar de llamadas, a través de los teléfonos 080 (Bomberos), 092 (Policía Local) y del servicio de emergencias 112, alertando de este incendio en Teatinos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero de los parques de Teatinos y Central (Martiricos). También se desplazaron unidades de la Policía Local.

Durante la madrugada hubo que intervenir de nuevo al reavivarse el fuego, sin que se produjeran más incidencias, según ha informado el Área de Seguridad de Ayuntamiento de Málaga a través de su perfil en X.