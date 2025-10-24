Málaga da el último paso para sacar al mercado suelos para hasta 1.400 pisos en alquiler: rentas de entre 450 y 600 euros

El concejal de Vivienda de Málaga, Francisco Pomares, acompañado del concejal de Economía, Carlos Conde, este viernes, tras la Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Málaga

La bolsa de suelos de equipamiento que el Ayuntamiento de Málaga va a poner a disposición de los promotores privados para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, con rentas que pueden rondar entre los 450 y los 600 euros, se rebaja.

El proceso de negociación y contacto mantenido en las últimas semanas y meses con el sector empresarial ha hecho que el Consistorio haya optado por rebajar el número de fincas, que de las 24 que inicialmente se contemplaron bajó a 22 y ahora se reducen a 14.

Estas son las que van a salir a licitación en los próximos días después de que la Junta de Gobierno Local de este viernes haya aprobado el pliego de condiciones que va a regir la concesión demanial de los terrenos.

Sobre los mismos será posible la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible que se destinarán a jóvenes y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Tras la aprobación de la Junta de Gobierno Local, el texto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y sometido a información pública durante un plazo de 20 días hábiles, después de lo que se abrirá el plazo de recepción de ofertas para las 14 parcelas divididas en 3 lotes.

Características del pliego de condiciones

Cada licitador podrá presentar ofertas para varios lotes y podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes.

Estas son las condiciones marcadas:

Renta máxima de alquiler: 10,0616 euros/m2 útil y mes.

Alquiler rotacional de duración máxima 7 años, salvo que se trate de colectivos de más de 65 años.

El 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores.

El 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados útiles, mientras que el resto podrán de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 metros cuadrados útiles.

Cabe recordar que los alojamientos tendrán estancias comunes en los bloques, como mínimo el 15% de la superficie útil del edificio.

Los locales comerciales no supondrán más del 10% del techo edificable de la promoción, salvo autorización expresa del IMV.

Todas las promociones deberán contar con los siguientes servicios comunitarios:

Limpieza de las zonas comunes.

Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

Mantenimiento y limpieza del garaje.

Suministros de energía y agua en las zonas comunes.

Los gastos comunes que podrá repercutir el concesionario en concepto de servicios comunitarios prestados a los inquilinos, no podrán exceder de un 15% de los valores en renta máximos ofertados por vivienda (incluido trastero y plaza de garaje asociados a dicha vivienda), un porcentaje superior deberán ser autorizados por el IMV, previa justificación del detalle y desglose de los mismos.

Lotes del pliego

El lote 1 está formado por 4 parcelas con 13.377,33 m2, una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos. Las parcelas y sus características concretas son las siguientes:

Calle Massenet, 17, con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos.

Calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos.

Camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos.

Calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

Por su parte, el lote 2 está formado por 5 parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos. Las parcelas que integran este lote y sus características son las siguientes:

Avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos.





Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos.

Avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos.

SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos.

SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

Por último, el lote 3 cuenta con otras 5 parcelas que suman 12.899 m2 de superficie total y 20.159 m2 de edificabilidad para un total de 309 viviendas o 348 alojamientos. Las parcelas y sus características son las siguientes:

Calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos.

Calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos.

Avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos.

Calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos.

Calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.

Las entidades interesadas en la licitación, dispondrán de 30 días naturales, desde el día siguiente de la publicación del pliego en el Perfil del Contratante del IMV para presentar ofertas.

Desde la firma en documento público de la concesión, las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de 2 meses para presentar el proyecto básico y solicitar las licencias de obras de las parcelas del lote; 30 meses para terminar las obras desde la fecha de concesión de licencias de obras; y de 3 meses para entregar las viviendas o alojamientos tras el certificado fin de obras.