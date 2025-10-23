Del viejo Louis Pasteur al nuevo corazón cultural de Capuchinos: Málaga invertirá 1,5 millones y sumará dos salas de estudio 24h

Las claves nuevo Generado con IA Málaga invertirá 1,5 millones de euros en la rehabilitación del antiguo Colegio Louis Pasteur para convertirlo en un centro cultural con dos salas de estudio 24 horas. El proyecto incluye la mejora del edificio en la Alameda de Capuchinos, con reformas interiores, actualización de instalaciones y adecuación a la normativa de accesibilidad. La obra contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia, y una redistribución para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética del edificio.

Apenas tres días después de que el Ayuntamiento de Málaga inaugurara una sala de estudios gratuita a apenas cien metros de la estación Málaga María Zambrano, el Consistorio pone en marcha el procedimiento para activar la creación de otras dos salas de estudio gratuitas y con acceso las 24 horas en el barrio de Capuchinos.

En concreto, el Instituto Municipal de la Vivienda ha activado este jueves el concurso mediante el que va a contratar los trabajos de rehabilitación del edificio histórico ubicado en la Alameda de Capuchinos, 29, actual sede del Centro de Educación Permanente Bahía Capuchinos.

De acuerdo con los datos recogidos en el pliego de condiciones que rige esta licitación, el valor inicial de la operación ronda los 1,5 millones de euros (IVA incluido), siendo el plazo de materialización de 14 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 13 de noviembre de 2025.​

La actuación contempla las reparaciones necesarias y reformas interiores del edificio, mejora de la envolvente exterior, actualización de las instalaciones, adecuación del edificio a la normativa de accesibilidad, redistribución de espacios y adecuación de la planta -2 como sala de estudio permanente con acceso abierto 24 horas digitalizado e independiente desde la calle Unamuno.

Delimitación de las dos salas de estudio previstas en el edificio.

El inmueble, el antiguo Colegio público Louis Pasteur, fue construido en el año 1975 para uso cultural y educativo. La superficie útil resultante tras la obra rozará los 1.500 metros cuadrados (superficie construida de 1.874 metros).

Se sitúa en esquina, rodeada por tres calles: Alameda de Capuchinos, calle Miguel de Unamuno y Pasaje Benito Marín (escaleras que salvan el desnivel entre las otras dos calles principales). Esto hace que la envolvente se define por tres fachadas a viario público y una medianera a edificación privada.

Entre las calles Miguel de Unamuno y Alameda de Capuchinos se produce un desnivel de dos plantas, es por eso por lo que, desde la calle Miguel de Unamuno el volumen edificatorio tiene una altura de PB+4 y desde Alameda de Capuchinos la altura es PB+2 y dos plantas de sótano. El edificio se desarrolla en 5 niveles.

Atendiendo al proyecto de intervención, uno de los objetivos es mejorar la presencia e imagen del edificio, convirtiéndolo en un referente cultural y social dentro del barrio de Capuchinos.

La nueva distribución interna y organización de los accesos mejora la funcionalidad y accesibilidad de los espacios, dándole mayor flexibilidad de usos diferentes e independientes conforme a las necesidades del centro.

La renovación de la fachada favorece la modernización del centro cultural y su representatividad, permitiendo la mejora del rendimiento térmico y la habitabilidad de sus espacios interiores.

Actuaciones

De manera precisa se alude a la renovación de las carpinterías de aluminio y sustitución de vidrios existentes por vidrios con cámara de aire, la reparación de la cubierta y la disposición de paneles fotovoltaicos para abastecer íntegramente el consumo eléctrico.

A través del vestíbulo de acceso, entre las plantas baja y semisótano, se ilumina y ventila naturalmente dichas plantas, facilitando la adecuada ventilación de los espacios más ocupados.

Las nuevas fachadas mejorarán la habitabilidad del edificio, sus condiciones térmicas y aportan distintos grados de transparencia y translucidez.

Al tiempo, se desplaza la entrada principal del centro, para dotarlo de un acceso más representativo, sin barreras arquitectónicas, que mejora el funcionamiento general del edificio. Se prevé la instalación de un ascensor y se amplían los vestíbulos de distribución por planta, para reducir densidad de ocupación.

Se propone la climatización mediante sistemas de aerotermia con recuperador de calor. La planta -2, con dos salas de estudios para universitarios y dos cabinas para videollamadas, tendrá un segundo acceso abierto 24 horas digitalizado e independiente desde la calle Unamuno.

Atendiendo al documento oficial, la planta baja quedará destinada a recepción; núcleo de comunicación vertical; salón de actos/aulas/camerinos; dirección; distribuidor, y aseos.

La primera planta contará con sala de profesores, tres aulas, una de ellas destinada a cerámica. En el nivel 2, habrá aula de informática, aula taller de baile y yoga/taquillas y estudio de grabación.

En el nivel -1 habrá espacio para tres aulas, entre otras zonas, mientras que en el -2 es donde estarán las salas de estudio, un patio exterior y cabinas de videollamada.