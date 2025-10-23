Tercer apuñalamiento en Málaga en una semana: un hombre evacuado tras resultar herido en la avenida de Europa
Los hechos ocurrieron el pasado martes, 21 de octubre, sobre las 17.10 horas, a plena luz del día.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 53 años después de apuñalar a un varón de 54 años en el abdomen en la avenida de Europa, en Málaga capital.
Los hechos ocurrieron el pasado martes, 21 de octubre, sobre las 17.10 horas, a plena luz del día. En ese momento, varias personas llamaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de que un hombre había sido apuñalado en la avenida de Europa.
Los testigos advertían de que, al parecer, un hombre había sido apuñalado por otro con un cuchillo y presentaba una herida en el abdomen, por lo que el 112 dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para que se trasladaran a la zona.
Ante la gravedad de las heridas, los sanitarios decidieron trasladar al herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y trasladó a dependencias policiales al presunto autor del apuñalamiento. No consta el estado del varón herido ya que Salud no aporta datos a los medios al respecto por protección de datos.
Se trata del tercer apuñalamiento que trasciende en Málaga capital en apenas unos días. Las autoridades también investigan dos apuñalamientos en otros dos puntos de la ciudad totalmente diferentes: Carlinda y Guadalmar. Los hechos ocurrieron entre el domingo 19 de octubre y el lunes 20 y se han saldado con un hombre de 40 años y una mujer de 59 heridos.
El primer incidente de arma blanca se produjo cuando el hombre, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Eran las 21.40 de la noche. El Servicio de Emergencias 112 fue alertado de una agresión con arma blanca en la calle Conde Lucanor. Hasta la zona se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios, que trasladaron a la víctima al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.
Según ha adelantado Sur, la víctima estaba a punto de entrar en su vehículo cuando fue abordada por un individuo de edad parecida. Los testigos se percataron del forcejeo y oyeron un grito. A continuación, el presunto autor del apuñalamiento abandonó la escena a bordo de un vehículo.
En el segundo apuñalamiento, una mujer de 59 años resultó herida tras haber sufrido una agresión, a manos, presuntamente, de otra chica, de 32 años, que padece problemas de salud mental, han informado desde el Equipo de Atención a la Mujer.
Todo sucedió el lunes sobre las 20.00 horas en la avenida Pedro Salinas. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de que una mujer de unos 32 años había asestado una puñalada a otra. Hasta la zona enviaron a los servicios sanitarios y a la Policía Local de Málaga.
La mujer fue asistida en el centro de salud de Carlinda en primera instancia. Si bien, al ver que sus heridas eran graves, fue trasladada a un hospital de la capital. Allí, los sanitarios comprobaron que la mujer presentaba una herida de mayor gravedad. Ante esta situación, se requirió la presencia de un equipo médico de emergencia en el lugar, que estabilizó a la víctima antes de trasladarla en ambulancia al hospital.
Desde el Equipo de Atención a la Mujer acudieron a la zona para hablar con el entorno de la presunta autora de la agresión y prestaron "atención psicosocial" a la familia, que ya era conocida por la sala coordinadora por otros episodios violentos de la joven.