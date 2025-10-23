Tercer apuñalamiento en Málaga en una semana: un hombre evacuado tras resultar herido en la avenida de Europa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 53 años después de apuñalar a un varón de 54 años en el abdomen en la avenida de Europa, en Málaga capital.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 21 de octubre, sobre las 17.10 horas, a plena luz del día. En ese momento, varias personas llamaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando de que un hombre había sido apuñalado en la avenida de Europa.

Los testigos advertían de que, al parecer, un hombre había sido apuñalado por otro con un cuchillo y presentaba una herida en el abdomen, por lo que el 112 dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para que se trasladaran a la zona.

Ante la gravedad de las heridas, los sanitarios decidieron trasladar al herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras que la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y trasladó a dependencias policiales al presunto autor del apuñalamiento. No consta el estado del varón herido ya que Salud no aporta datos a los medios al respecto por protección de datos.

Se trata del tercer apuñalamiento que trasciende en Málaga capital en apenas unos días. Las autoridades también investigan dos apuñalamientos en otros dos puntos de la ciudad totalmente diferentes: Carlinda y Guadalmar. Los hechos ocurrieron entre el domingo 19 de octubre y el lunes 20 y se han saldado con un hombre de 40 años y una mujer de 59 heridos.

El primer incidente de arma blanca se produjo cuando el hombre, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Eran las 21.40 de la noche. El Servicio de Emergencias 112 fue alertado de una agresión con arma blanca en la calle Conde Lucanor. Hasta la zona se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios, que trasladaron a la víctima al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.