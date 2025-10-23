Málaga toca ya los 600.000 habitantes: la capital de la Costa del Sol suma 20.000 nuevos vecinos desde la Covid

Málaga va a tener que ampliar sus costuras y crecer para dar cabida al creciente número de ciudadanos que pegan a sus puertas para entrar y quedarse.

Más allá de la percepción sobre el éxito de la ciudad, especialmente acusada tras la pandemia provocada por la Covid, los números hablan por sí solos.

La última demostración es que, según los datos públicos del padrón de habitantes, la capital de la Costa del Sol rozaba a 1 de enero de 2025 la cifra récord de 600.000 habitantes.

Reparto de la población por distritos.

De manera precisa, son 599.687 los vecinos empadronados en la urbe. Un valor de enorme significado por sí solo, pero que adquiere una mayor contundencia si se compara con la estadística de principios de 2020, meses antes de la llegada de la crisis sanitaria.

En ese momento, eran 580.469 las personas que habitaban los barrios malagueños. En este intervalo, son casi 20.000 los nuevos ciudadanos llegados.

Esta última actualización, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, consolida la evolución de la ciudad como un asentamiento claro para ciudadanos españoles y, sobre todo, comunitarios y extranjeros.

Atendiendo a las cifras, la capital ha sumado 6.354 vecinos de nuevo cuño este último año. Y, como demuestra el hecho de que la natalidad sigue en una tendencia negativa, todos estos nuevos malagueños proceden de otros territorios.

La evolución demográfica es claramente positiva desde el año 2021, cuando los efectos de la pandemia eran más que evidentes. Fue en 2022 cuando la línea empezó una subida acentuada que se mantiene en la actualidad. En ese ejercicio, según los datos de Gestrisam, había empadronados 580.032.

Esta especie de explosión poblacional se sustenta, principalmente, en la llegada de vecinos comunitarios y, sobre todo, extranjeros.

En 2025, se cuentan 71.177 malagueños foráneos, ya sean comunitarios (13.260) o extranjeros (57.917). Son 5.928 más que en 2024.

Un valor que demuestra que son justamente las personas nacidas en otros países las que alimentan el padrón municipal. Frente a esta tendencia, la cifra de españoles apenas crece en 426 individuos, hasta alcanzar los 528.510.

El contraste es mucho más apreciable si nos vamos a los inicios de 2020, cuando, entre comunitarios y extranjeros, había 51.110 vecinos (20.067 menos que ahora), mientras que el número de nacionales era de 529.359, algo superior al dato presente.

Tabla con los habitantes por cada uno de los distritos.

Cruz de Humilladero, el que más crece

Analizando la estadística municipal se puede concluir que la cifra final de habitantes es producto de un crecimiento generalizado en los once distritos de la ciudad.

No obstante, donde es más acusada esta variación es Cruz de Humilladero, que en apenas un año ha ganado 1.118 personas, hasta alcanzar los 88.070.

Este distrito se mantiene como el segundo más poblado de la capital, a cierta distancia de Carretera de Cádiz, que sigue liderando esta especie de listado, con 116.774 (+867). En tercera posición aparece Centro, con 83.608 vecinos (+522).

Tomando en consideración la nacionalidad de los vecinos, Centro aparece como el que mayor porcentaje de extranjeros acoge, con un 13,65% del total (11.413), y, en la misma medida, es el que tiene menor porcentaje de españoles, con un 81,81% (83.608). En el distrito Bailén-Miraflores, el 12,82% (8.129) es extranjero.