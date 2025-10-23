Málaga da luz verde a un moderno albergue en Bailén-Miraflores: tendrá capacidad para 37 personas

La transformación de viejos edificios levantados en los barrios de Málaga y en desuso desde hace años sigue imparable.

A las numerosas operaciones bien conocidas en el Centro histórico, en el que los apartamentos y las viviendas turísticas han pasado a ocupar construcciones añejas y, en muchos casos, medio ruinosas, puede sumarse ahora otra operación que va a permitir recuperar un antiguo inmueble de uso docente en un albergue.

Así consta en la licencia de cambio de uso de la citada edificación, localizada en la calle González Anaya, 16, en el distrito Bailén-Miraflores. El promotor de la iniciativa es la sociedad Málaga Hostel Lemon Tree, S. L.​

El proyecto cuenta desde el pasado 11 de septiembre con licencia favorable por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Atendiendo al expediente oficial, el objetivo de la empresa es la rehabilitación integral del inmueble, que se levanta sobre una parcela de 361 metros cuadrados. La misma es resultado de la agrupación de tres fincas registrales. La superficie construida es de 327 metros.

El nuevo establecimiento, diseñado por los arquitectos Javier Alfonso Pérez Fernández y Aníbal Jiménez Fernández, se clasificará oficialmente como "albergue, categoría única, modalidad ciudad", con capacidad para alojar hasta 37 visitantes en seis unidades múltiples.

Detalles técnicos y urbanísticos

El inmueble adapta sus características al PGOU local en suelo urbano consolidado, cumpliendo todos los parámetros de edificabilidad, fachada, altura, y separación entre linderos exigidos para la zona.​

El proyecto elimina estructuras obsoletas como la cubierta de uralita y preserva elementos constructivos que garantizan la seguridad y funcionalidad del edificio, bien sobre forjados de hormigón o cerchas metálicas.​

La licencia prevé un presupuesto de ejecución material de apenas 187.149,18 euros. ​La promotora deberá iniciar las obras en un plazo máximo de seis meses y ejecutarlas en un periodo de hasta tres años, contemplando la posibilidad de solicitar prórrogas.

Tras la finalización, será obligatorio tramitar la declaración responsable para la ocupación y utilización del edificio, asegurando que toda la documentación técnica y certificaciones estén correctamente presentadas ante el Ayuntamiento.​

La licencia no autoriza la división horizontal del inmueble ni la ocupación de la vía pública, salvo permisos específicos. Además, toda alteración catastral derivada de la adaptación debe ser notificada ante el Catastro Inmobiliario en un plazo de dos meses tras la obra.​