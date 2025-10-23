Así serán las ayudas a los bares de Pedregalejo: hasta 15.600 euros menos en tasas por las obras del paseo en tres años

Un grupo de personas pasean por el paseo marítimo de Pedregalejo EP

Toda obra de cierto empaque tiene un impacto directo sobre los negocios que se localizan en la zona afectada. Ya ocurrió con la reorganización de la calle Carretería, sucedió durante años con el lento avance de la construcción del Metro en Carretera de Cádiz y vuelve a ocurrir ahora en el paseo marítimo de Pedregalejo.

Por más que se quieran minimizar las afectaciones, todos los bares que se levantan en este espacio peatonal, uno de los más señeros desde el punto de vista hostelero de la capital de la Costa del Sol, se van a ver sometidos durante semanas a la dictadura de las obras.

El asunto preocupa y mucho a los propietarios de bares y restaurantes, conscientes del daño que el desarrollo de los trabajos va a ocasionar, sobre todo, en sus tradicionales terrazas.

En el intento de rebajar el dolor y aplicando el refrán de que "las penas con pan son menos", el Ayuntamiento de Málaga anunció el pasado miércoles significativas rebajas y bonificaciones en las tasas a las que están obligados estos negocios.

infografia del paseo maritimo de pedregalejo E. E.

La pretensión es que esos beneficios se extiendan durante varios años, reduciendo la factura que supone, de un lado, la tasa de ocupación por las mesas y sillas de las terrazas, y, por otro, la que se abona por la instalación de toldos.

De acuerdo con los datos conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, para un horizonte de tres años, la aplicación de esta medida puede suponer un ahorro de hasta 15.600 euros a los hosteleros.

La cuantía final depende de las condiciones físicas de cada establecimiento. Es decir, de la superficie de ocupación de la que se benefician.

A modo de ejemplo. A un negocio que cuenta con una terraza de 28 metros cuadrados se le aplica una tasa anual de 1.951 euros. Una cifra que, a tres años vista alcanza los 5.855 euros. Este mismo local abona una tasa anual por el toldo de 1.882 euros.

Con todos estos datos, la bonificación prevista por el área de Comercio supondrá un ahorro de 8.307 euros respecto a lo que pagaría en condiciones normales en tres años.

Los valores varían para aquellos que cuenten con una terraza de 56 metros, que podrán disfrutar de un ahorro de 12.607 euros en este mismo periodo de gracia. Los más beneficiados por el ahorro serían los establecimientos con terraza de 76 metros, que dispondrán de rebajas acumuladas por ocupación y toldo algo superiores a los 15.600 euros.

Detalles de la obra

El plan diseñado por la empresa adjudicataria prevé el trabajo simultáneo de al menos dos equipos de obra. Cada uno de ellos estará situado, de inicio, en los extremos del paseo. En este caso, en Astilleros Nereo, por un lado, y la Plaza de las Acacias, por el otro.

Desde esos puntos, se irá avanzando. Para rebajar el impacto, cada tramo en el que se trabaja quedará terminado antes de iniciar el siguiente.

Con independencia de este detalle, la actuación, valorada en unos 5,7 millones de euros (IVA incluido), va a suponer un verdadero dolor de cabeza para los empresarios. De hecho, debido a la ocupación del espacio peatonal, muchos de ellos perderán temporalmente el espacio de terraza que explotan comercialmente.

Uno de los objetivos de esta intervención es el de ganar espacio para la ciudadanía, mejorar el tránsito peatonal, ampliar los accesos a la playa, instalar pérgolas y bancos, uniformar la pavimentación y renovar todas las infraestructuras existentes, incluyendo la instalación de una nueva estación de bombeo de aguas residuales.

Diseño de la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo, en Málaga.

Organización

De acuerdo con los datos aportados por el Ayuntamiento, la intervención se desarrollará en dos fases. La primera, con una duración estimada de ocho meses, se llevará a cabo de manera simultánea en cuatro sectores del paseo:

Plaza del Varadero (Astilleros) : zona de acopio e inicio de trabajos hacia el este, garantizando siempre la accesibilidad de residentes.

: zona de acopio e inicio de trabajos hacia el este, garantizando siempre la accesibilidad de residentes. Plaza del Ancla : instalación de la nueva EBAR y trabajos de demolición y movimiento de tierras.

Calle Venezuela : mejora del drenaje mediante la técnica de hinca, minimizando interrupciones en accesos rodados.

Plaza Las Palmeras: zona de acopio del sector este y ejecución progresiva de pavimentaciones y demoliciones, manteniendo pasillos peatonales.

La segunda fase incluirá el pavimento final y los acabados, con el objetivo de consolidar el paseo como un espacio más amplio y accesible para todos.

Durante la obra, se habilitarán pasillos peatonales y rutas alternativas para garantizar el tránsito, y los accesos a viviendas estarán protegidos en todo momento.

Los hosteleros podrán, cuando las condiciones lo permitan, usar provisionalmente parte del espacio de terrazas para mantener el servicio.

Según los datos oficiales, en todo el paseo hay del orden de 30 negocios con terrazas, que vienen a sumar del orden de 2.360 metros cuadrados.

Punto de acceso a la playa desde el paseo de Pedregalejo.

Rediseño urbano y espacio público

El proyecto contempla la supresión de las diferencias de cotas del paseo, la ordenación de terrazas y kioscos, la instalación de pérgolas de 4,25 metros de altura, nuevos bancos tipo tumbona y accesos más amplios a la playa, con rampas y escalones de gran formato.

La plaza de Las Palmeras será remodelada, manteniendo estacionamiento para residentes y ganando espacio peatonal, mientras que la grada entre la plaza Julián Almoguera y Las Palmeras se convertirá en un espacio más diáfano para actividades culturales como el cine de verano.

En cuanto a jardinería, se mantendrán especies existentes como palmeras y se incorporarán nuevos pinos y arbustos en distintos puntos del paseo, garantizando un entorno verde y agradable.

El paseo contará con nuevas tuberías, sistemas de riego y red de aguas pluviales, así como luminarias LED distribuidas estratégicamente: iluminación enterrada para accesos a la playa y la nueva grada, proyectores sobre postes en zonas amplias y luces fijadas a fachadas en pasajes estrechos.